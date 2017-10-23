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Alman polisinden basın özgürlüğüne müdahale

Almanya polisi, Münih'teki bıçaklı saldırıyı çeken bir gazetecinin görüntülerini sildi.

23.10.2017 - 13:24
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almanya

Bild gazetesinin haberine göre; Münih'te 8 kişiye bıçaklı saldırıda bulunan Alman vatandaşı Patrcik H.'nın yakalanması esnasında sivil bir polisin olay anını cep telefonuna kaydeden muhabir Karl Keim'in telefonuna el koyduğu ve çektiği görüntüleri sildiği ifade edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Gazete konuya ilişkin suç duyurusunda bulunulduğunu açıklarken, haberde muhabir Karl Keim'in görüntü çektiği esnada polisin bunu bırakmasını istediğini muhabirin ise kendisinin gazeteci olduğunu söylediğini belirtti.

Haberde ayrıca gazeteci olduğunu ifade eden Keim'e sivil polisin, "Bu bizi ilgilendirmiyor." dediği yer aldı.

Polisin muhabiri kolunu arkadan zorla tutarak bir araca yasladığı ve bu esnada telefonu muhabirin cebinden alarak telefona el koyduğu ve görüntüleri sildiği öne sürüldü Yaşanan olayda adı geçen polisin ise iddiaları reddettiği bildirildi.

KARŞILIKLI SUÇLAMA

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da konudan haberdar olduğunu tarafların birbirini karşılıklı olarak suçlamaları nedeniyle iddiaların bağımsız bir bilirkişi tarafından inceleneceğini açıkladı.

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