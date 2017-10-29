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Alman profesörden Türk öğrenciye başörtü saygısızlığı

Almanya'daki Würzburg Üniversitesi'nde görevli Prof. Gisela Müller-Brandeck-Bocquet'in, başörtülü bir Türk öğrenciye muamelesi tepki çekti.

29.10.2017 - 04:57
  1. Haberler
  2. Dünya
Alman profesörden Türk öğrenciye başörtü saygısızlığı

Würzburg şehrindeki üniversitede, Müller-Brandeck-Bocquet'in öğrencilerinden başörtülerini çıkarmalarını talep etmesi bazı öğrencilerin sınıfı terk ederek protesto etmesine yol açtı.

Bu talebinin Müslüman kadınları içerdiğini söyleyen profesör, talebine gerekçe olarak sınıfın seküler bir alan olmasını gösterdi.

PROFESÖR: ÜZGÜNÜM

Almanya'nın BR24 haber kanalına bir açıklama yapan üniversite sözcüsü ise Müller-Brandeck-Bocquet'in kadın ve erkek eşitliğini tartışmaya açtığını öne sürdü.

Sözcü aynı zamanda profesörün yaşananlar etrafında oluşan yanlış anlaşılmadan ötürü üzüntü duyduğunu belirtti.

Alman profesörden Türk öğrenciye başörtü saygısızlığı

"ÜNİVERSİTE SEKÜLER BİR YER" SAVUNMASI

"Augsburger Nachrichten" ve "Mainpost" gazetelerinin haberine göre, siyaset bilimi profesörü Gisela Müller-Brandeck-Bocquet'in dersten önce üniversitenin seküler bir yer olduğunu ve dini sembollerin üniversitelerde yeri olmadığını belirterek, Türk kızından başörtüsünü çıkartmasını istedi.

ÖĞRENCİLER TEPKİ İÇİN SINIFI TERK ETTİ

Adı açıklanmayan Türk kızının profesöre Almanya'da din özgürlüğü olduğu şeklinde karşılık verdiği ve tartışmanın büyümesi üzerine genç kızla bazı öğrencilerin dersi terk ettiği belirtilen haberlerde, profesörün olaydan 10 dakika sonra konuya ilişkin açıklama yapmadan dersi sürdürdüğü kaydedildi.

TÜRK ÖĞRENCİ: "HİÇ BÖYLE RAHATSIZ EDİLMEDİM"

Türk öğrenci "Augsburger Nachrichten" gazetesine yaptığı açıklamada, başörtüsünün dini inancının bir parçası olduğuna dikkati çekerek, "Bu benim özgür kararım. Hiç kimse, ailem de beni buna zorlamıyor." şeklinde konuşurken, "Mainpost" gazetesinde öğrencinin kadın profesörü eleştirerek, "Bugüne kadar hiç böyle rahatsız edilmemiştim." ifadelerine yer verildi.

ÜNİVERSİTE: "BAŞÖRTÜ YASAĞIMIZ YOK"

Würzburg Üniversitesi yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, din özgürlüğünün doğal bir prensip olduğu ve başörtüsünü yasaklayan hiçbir kural olmadığı belirtilerek, üniversitenin, farklı kültür ve millet anlayışıyla hareket ettiği bildirildi.

"Grüne Jugend Würzburg" (Würzburg Yeşil Gençlik) adlı derneğin yönetim kurulu üyelerinden Magdalena Bachinger de derneğin resmi internet sayfasında yayınlanan açıklamasında, profesörün tutumunu "açık bir ayrımcılık" olarak nitelendirerek, bu tutumla öğrencinin aşağılandığını ifade etti.

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