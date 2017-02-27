Alman tankları Litvanya'ya gönderildi

NATO'nun Rusya'ya yönelik 'caydırıcı güç' olarak planladığı askeri sevkiyat, onlarca Alman tankının Litvanya'da konuşlanmasıyla devam etti.

BALTIK ÜLKELERİNDEKİ ASKERİ VARLIK ARTACAK

Almanya'nın ve ABD'nin, bölgedeki NATO misyonu kapsamında, Baltık ülkelerindeki askeri varlığı artıracakları duyurulmuştu.

ABD, 'Atlantik Kararlılığı Operasyonu' kapsamında Polonya'da bulunan Abrams tanklarının bir kısmını Letonya, Litvanya ve Estonya'ya sevk etmişti.

Alman tankları Litvanya ulaştı VİDEO

BULGARİSTAN'A SEVKİYAT

Bundan yaklaşık 10 gün önce de, Bulgaristan Savunma Bakanlığı, ülkedeki ABD askeri sayısının artacağını, 80 tank ve onlarca silahlı savaş aracının ülkeye hareket ettiğini duyurmuştu. Bulgaristan'a gönderilen birlikler, Baltık ülkelerindeki birliklerle rotasyon halinde çalışacak. Almanya'nın Litvanya'ya sevk ettiği onlarca tankın görüntüleri, sevkiyatın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.