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Alman turistler Türkiye planlarını değiştirmedi

Türkiye'ye gidilmemesi konusunda açık bir şekilde uyarılarda bulunan Almanya, turistlerin planlarının önüne geçemedi.

23.07.2017 - 08:42
  1. Haberler
  2. Ekonomi

ALMAN

Almanya Dışişleri Bakanı Sıgmar Gabriel, Büyükada'da kaos planı yaparken basılan sözde aktivistler nedeniyle Türkiye'ye karşı tehdit dolu açıklamalar yaptı.

Alman vatandaşlarına Türkiye'ye gitmemeleri konusunda mesajlar veren Gabriel'i, Almanya Başbakanı Angela Merkel de destekledi.

Almanya hükümeti tarafından yapılan bu açıklamalardan sonra, Almanya'nın tur operatörü grubu FTI Genel Müdürü Ralph Schiller, Alman Haber Ajansı'na konuştu.

ALMAN TURİSTLERDE TEDİRGİNLİK YOK

“Türkiye’de bir kriz gözlemlemiyoruz.” diyen Schiller, "Türkiye'ye yönelik tatil satışlarında azalma yaşanmadı. Müşterilerde tedirginlik yok.

NEREDEYSE TAMAMI...

Türkiye satışlarına bakıldığında mevcut kapasitenin neredeyse tamamı satıldı.

ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜKSELME VAR

Bir önceki yıla göre, rezarvasyonlarda çift haneli büyüme kaydedildi." ifadelerini kullandı.

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