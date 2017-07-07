Alman vekiller Konya'daki üssü ziyaret etmek istiyor

Deutsche Welle'nin haberine göre, Alman parlamentosunun basın ofisinden yapılan açıklamada, yedi milletvekilinin 17 Temmuz'da Konya'daki NATO üssünü ziyaret edeceği duyuruldu.

OPERASYONLARA KATILIM İNCELENECEK

Alman vekillerin, Suriye'deki DEAŞ karşıtı operasyonlara keşif uçaklarıyla destek veren Almanya'nın operasyonlara katılımını incelemek üzere Konya'daki üsse gittiği belirtildi.

KONYA'DA 30 ALMAN ASKERİ VAR

Konya'daki NATO üssünde 20 ila 30 arasında Alman askeri görev yapıyor.

İNCİRLİK KRİZİ SONRASI YENİ HAVA ÜSSÜ

Almanya, milletvekillerinin İncirlik'teki üste görevli Alman askerlerini ziyaret etmesine izin verilmemesi sebebiyle yaşanan kriz sonucunda geçen ay bu üsteki askerlerini Ürdün'e taşımaya karar vermişti.