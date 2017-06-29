Alman olmasına karşın, Batılılar'ın diğer toplumlara karşı tutumunu sıkça eleştiren politikacı yazar Jürgen Todenhöfer, Alman ZDF kanalında katıldığı programda odukça dikkat çekici tespitlerde bulundu.

Fotoğraf: Jürgen Todenhöfer

"1 AMERİKALI 1000 IRAKLI'DAN DAHA DEĞERLİDİR"

Programda Amerikalı yazar Susan Sontag ile son sohbetini anlatan Todenhöfer, "Sontag'a şöyle söyledim: 1 Amerikalı 10 Iraklı ediyor. Şöyle dedi: Ne saçmalık! 1 Amerikalı 1000 Iraklı'dan daha değerlidir. Buna benim kadar o da üzüldü." diyor.

Fotoğraf: Susan Sontag

Alman yazardan çarpıcı itiraflar VİDEO

Öte yandan sunucunun; "Bu çarpık idrak nereden geliyor? Savaş makineleri pazarlamasına yenik mi düştük? Herkes biliyor ki, ikisinin hayatı da aynı değerde. Neden biz de başka türlü tesir ediyor?" sorusuna verdiği önemli tespitler ise içinde bulunduğumuz ve önceki yüz yıllara ait sorunlara ve sorunların nedenlerine karşı Batılıların tutumuna eleştirel bir bakış getiriyor.