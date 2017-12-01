Almanlar darbe girişimiyle kadına şiddeti ilişkilendirdi

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin ilk adresi olan Almanya, örgüt üyelerinin Türkiye'ye iadesine sıcak bakmadı.
Örgüt üyelerinin iltica başvurularını geri çevirmeyen Almanlar, medyasıyla da Türkiye'ye karşı algı operasyonlarına devam ediyor.
BAŞARILI OLSA ŞİDDET BİTECEK MİYDİ
Alman devlet televizyonu ARD'de yayınlanan haberde, Türkiye'de kadına şiddetin son aylarda artttığı belirtildi.
Haberin detaylarında, kadına şiddetin artmasına sebep olarak da başarısız darbe girişimi gösterildi.