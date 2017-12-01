taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.154
USD
3,9421
EURO
4,6931
ALTIN
161,89
PETR
63,0100

Almanlar darbe girişimiyle kadına şiddeti ilişkilendirdi

Alman devlet televizyonunda yayınlanan haberde, başarısız darbe girişiminden sonra kadına şiddetin arttığı savunuldu.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 13:52..
  1. Haberler
  2. Gündem

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin ilk adresi olan Almanya, örgüt üyelerinin Türkiye'ye iadesine sıcak bakmadı.

Örgüt üyelerinin iltica başvurularını geri çevirmeyen Almanlar, medyasıyla da Türkiye'ye karşı algı operasyonlarına devam ediyor.

BAŞARILI OLSA ŞİDDET BİTECEK MİYDİ

Alman devlet televizyonu ARD'de yayınlanan haberde, Türkiye'de kadına şiddetin son aylarda artttığı belirtildi.

Haberin detaylarında, kadına şiddetin artmasına sebep olarak da başarısız darbe girişimi gösterildi.

Almanlar darbe girişimiyle kadına şiddeti ilişkilendirdi

Almanlar darbe girişimiyle kadına şiddeti ilişkilendirdi

İlginizi Çekebilir
Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da
Başbakan Binali Yıldırım, Muhsin Ertuğrul Şehitlik Parkı açılışında konuşuyor.
Yunan medyası Kılıçdaroğlu'na inandı
'Kemal Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği kağıt parçalarının sahte olduğu ortaya çıktı' iddiaları Yunan medyası köpürttü.
Meclis'te 1,9 milyonluk telefon faturası yeniden gündemde
CHP'li Elif Doğan Türkmen'in Türkiye'de yoksulluktan bahsetmesi üzerine, Meclis'e çıkardığı 1,9 milyon liralık telefon faturası hatırlatıldı.
Adalet Bakanı Gül'den CHP'li vekillere ayar
CHP'nin Türkiye aleyhindeki davalara olan ilgisini dile getiren Adalet Bakanı, "Atatürk'ün partisinin bir FETÖ partisi olma yönündeki çabalarını üzüntüyle izliyoruz." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu

Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu

180
CHP belgeleri basınla paylaştı

CHP belgeleri basınla paylaştı

482
Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

84
Neçirvan Barzani Şırnak'ta

Neçirvan Barzani Şırnak'ta

218
Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi

Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi

215
Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti

Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti

117
Metin Topuz ek ifadesinde itiraflarda bulundu

Metin Topuz ek ifadesinde itiraflarda bulundu

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM