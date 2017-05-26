taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.713
USD
3,5776
EURO
4,0072
ALTIN
144,77
PETR
51,3600

Almanlar Trump'ı sevmedi : Çare Obama

ABD Eski Başkanı Barack Obama, ödül almak üzere Almanya'daydı.

26.05.2017 - 09:59
  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya’nın ikinci büyük medya ödülü aynı zamanda Almanya’nın Oskarı sayılan ‘ Deutschen Medienpreis 2016’ Alman Medya ödülü Perşembe akşamı eski ABD Başkanı Barack Obama’ya (55) verildi.

Almanlar Trump'ı sevmedi : Çare Obama

OBAMA'YA SEVGİ SELİ

Almanya'daki ödül törenine katılan Obama Almanlar tarafından büyük sevgi gösterileriyle karşılandı.

Göreve geldiği günden bu yana Almanya ile yıldızı barışmayan Trump'ın, ABD başkanı olmasından rahatsız olan Almanlar; Obama lehine, Trump aleyhine pankartlar açtı.

Almanlar Trump'ı sevmedi : Çare Obama

TRUMP'IN ALMANYA ELEŞTİRİSİ

Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) üst düzey temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda Trump'ın, Almanya’nın ticaret bilançosundaki fazlalığından şikayet ederek, “Almanlar kötü, çok kötü” sözlerini sarf ettiği iddia edilmişti.

Almanlar Trump'ı sevmedi : Çare Obama

Almanlar Trump'ı sevmedi : Çare Obama

Almanlar Trump'ı sevmedi : Çare Obama

İlginizi Çekebilir
Çin'de eski polis müdürü idam edildi
Eski üst düzey polis şefi Cao Liping, idam cezasının onaylanmasından sonra hemen infaz edildi.
İsveçli bakandan Avrupa Komisyonu'na ayar
İsveç'in kendi para birimine sadık kalacağını belirten İsveçli bakandan tepki geldi.
Festivalin bira ihtiyacı borularla karşılanacak
Almanya düzenlenecek Heavy Metal Festivali için maliyeti 1 milyon euro değerinde bira boru hattı döşendi.
Kanada Başbakanı yine çoraplarıyla gündemde
NATO desenli pembe çorabıyla zirveye katılan Kanada Başbakanı Trudeau, dikkatleri üzerine çekti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'ın Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve May'e bakışı

Trump'ın Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve May'e bakışı

159
First Lady'lerin aile fotoğrafındaki tek erkek

First Lady'lerin aile fotoğrafındaki tek erkek

171
Mustafa Ceceli ve Sinem Ceceli boşandı

Mustafa Ceceli ve Sinem Ceceli boşandı

118
CHP Meclis'in çalışmasını engelleyecek

CHP Meclis'in çalışmasını engelleyecek

119
Trump: Almanlar kötü, çok kötü

Trump: Almanlar kötü, çok kötü

22
Zuckerberg'e fahri hukuk doktorası

Zuckerberg'e fahri hukuk doktorası

12
Kato Dağı şehidine veda

Kato Dağı şehidine veda

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM