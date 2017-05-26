Almanlar Trump'ı sevmedi : Çare Obama

Almanya’nın ikinci büyük medya ödülü aynı zamanda Almanya’nın Oskarı sayılan ‘ Deutschen Medienpreis 2016’ Alman Medya ödülü Perşembe akşamı eski ABD Başkanı Barack Obama’ya (55) verildi.

OBAMA'YA SEVGİ SELİ

Almanya'daki ödül törenine katılan Obama Almanlar tarafından büyük sevgi gösterileriyle karşılandı.

Göreve geldiği günden bu yana Almanya ile yıldızı barışmayan Trump'ın, ABD başkanı olmasından rahatsız olan Almanlar; Obama lehine, Trump aleyhine pankartlar açtı.

TRUMP'IN ALMANYA ELEŞTİRİSİ

Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) üst düzey temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda Trump'ın, Almanya’nın ticaret bilançosundaki fazlalığından şikayet ederek, “Almanlar kötü, çok kötü” sözlerini sarf ettiği iddia edilmişti.