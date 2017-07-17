Almanlardan yüzde 50'ye destek çağrısı

PKK'nın Avrupa'daki yuvası haline gelen, FETÖ'cü alçakların 15 Temmuz darbe girşiminin ardından asker görünümlü teröristlere de kucak açan Almanya'dan Türkiye'deki muhaliflleri yalnız bırakmayın denildi.

"YÜRÜYÜŞTE NEDEN YOKTUNUZ?"

Berliner Zeitung'da yazan Frank Nordhausen bugünkü yazısnın bir bölümünde; Alman politikacılara seslenerek neden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nde yoktunuz diye sordu.

"YÜZDE 50'Yİ YALNIZ BIRAKMAMALIYIZ"

AK Parti'yi desteklemeyen yüzde 50'nin kendileriyle aynı değeri temsil ettiğini söyleyen Nordhausen; bu görüşte olan sivil toplum örgütleriyle daha fazla işbirliği yapıp, onları yalnız bırakmamalıyız çağrısı da yaptı.