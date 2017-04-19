Anayasa değişikliği için yapılan referandumdan 'hayır' çıkması için elinden geleni yapan Almanya, sonuçları görünce adeta şok oldu.

Almanya'da yaşayan Türklerin yüzde 63 oranında 'evet' demesiyle şaşkına dönen Almanlar, milli iradenin seçimini şaibeli hale getirmeyi amaçlıyor.

GÜNE TÜRKİYE İLE BAŞLIYORLAR

Devlet televizyonunda yayınlanan haber programının bir numaralı gündem maddesi, yine Türkiye oldu.

YSK tartışmalarına değinilen programda, CHP'nin referandumun iptali için yaptığı başvuru hatırlatıldı.

Almanların gündemi Türkiye VİDEO

YSK'DAN SONUÇ ÇIKMAYACAK

Kanalın İstanbul muhabiri, Beşiktaş'ta bin 500 eylemcinin toplandığını ifade etti.

Sunucunun; "Söyledikleriniz, bu başvuruların sonuç vermeyeceği anlamına mı geliyor?" sorusuna yanıt veren muhabir, "Evet, şu anda zor görünüyor. Halkın baskısının daha da artıp artmayacağına bakılacaktır." dedi.