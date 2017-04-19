taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.374
USD
3,6687
EURO
3,9352
ALTIN
151,56
PETR
54,8000

Almanların gündemi Türkiye

Referandumdan istediği sonucu çıkaramayan Almanya, milli iradenin önüne geçebileceğini düşünüyor.

19.04.2017 - 09:48
  1. Haberler
  2. Gündem
Almanların gündemi Türkiye

Anayasa değişikliği için yapılan referandumdan 'hayır' çıkması için elinden geleni yapan Almanya, sonuçları görünce adeta şok oldu.

Almanya'da yaşayan Türklerin yüzde 63 oranında 'evet' demesiyle şaşkına dönen Almanlar, milli iradenin seçimini şaibeli hale getirmeyi amaçlıyor.

GÜNE TÜRKİYE İLE BAŞLIYORLAR

Devlet televizyonunda yayınlanan haber programının bir numaralı gündem maddesi, yine Türkiye oldu.

Almanların gündemi Türkiye

YSK tartışmalarına değinilen programda, CHP'nin referandumun iptali için yaptığı başvuru hatırlatıldı.

Almanların gündemi Türkiye VİDEO

YSK'DAN SONUÇ ÇIKMAYACAK

Kanalın İstanbul muhabiri, Beşiktaş'ta bin 500 eylemcinin toplandığını ifade etti.

Sunucunun; "Söyledikleriniz, bu başvuruların sonuç vermeyeceği anlamına mı geliyor?" sorusuna yanıt veren muhabir, "Evet, şu anda zor görünüyor. Halkın baskısının daha da artıp artmayacağına bakılacaktır." dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP ve HDP'den Büyükçekmece'de mühürsüz oy başvurusu

CHP ve HDP'den Büyükçekmece'de mühürsüz oy başvurusu

152
Ronaldo Real Madrid'i yarı finale taşıdı

Ronaldo Real Madrid'i yarı finale taşıdı

19
ABD jetlerinden Rus bombardıman uçaklarına önleme

ABD jetlerinden Rus bombardıman uçaklarına önleme

22
CHP'li Özel 'Bir tek oyu çaldırmayacak güçteyiz' demişti

CHP'li Özel 'Bir tek oyu çaldırmayacak güçteyiz' demişti

149
Fransa'da Le Pen karşıtı gösteriler şiddete dönüştü

Fransa'da Le Pen karşıtı gösteriler şiddete dönüştü

104
Taksim'de son durum

Taksim'de son durum

105
Financial Times'tan Meral Akşener yazısı

Financial Times'tan Meral Akşener yazısı

127
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM