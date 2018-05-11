Almanların Tevhit baskılı bira kapağı skandalı

Almanya menşeili bira firması Müslümanların kutsal ramazan ayına sayılı günler kala büyük bir skandala imza attı. Firma, bira şişelerinin kapaklarına “La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah” yazarak piyasaya sürdü.

TEVHİTLİ BİRA KAPAĞI

Gelen tepkiler üzerine açıklama yayınlayan firma önümüzdeki günlerde Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası dolayısıyla konsept bira şişeleri ürettiklerini ve şişe kapaklarına ülke bayraklarının konduğunu savundu. Kapaklarda kullanılan her ne kadar Suudi Arabistan'ın resmi bayrağı olsa da üzerinde yazan Tevhit...