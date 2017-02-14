Almanya, ABD'den altınlarını geri istedi

Bundesbank, New York Federal Rezervleri'nde bulunan altınlarının yarısını vaktinden önce geri çekti.

Bundesbank'ın bu hamlesi, Berlin'in New York Federal Rezervi'nin güvenilirliğini ciddi bir şekilde sorguladığı şeklinde yorumlandı.

ALTINLAR 3 YIL FRANKFURT'TA KALACAK

Bundesbank'tan geçtiğimiz Perşembe günü yapılan açıklamada, 583 altının New York ve Paris'ten çıkarılarak Almanya'ya geri getirildiği kabul edildi. Açıklamada altının, önümüzdeki 3 yıllık süreçte Frankfurt'ta tutulacağı açıklandı.

Bunların yanı sıra, Bundesbank yöneticisi Carl-Ludwig Thiele açıklamasında bazı dedikodulara da açıklık getirdi. Thiele, sorulan bir soru üzerine konunun yeni ABD Başkanı Donald Trump ile bir alakası olmadığını söyledi. Thiele açıklamasında, "Trump, altınların New York'tan çıkarılması yönündeki tartışmaları tetiklemedi" ifadelerini kullandı.