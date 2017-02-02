Almanya Başbakanı Merkel Ankara'da

Esenboğa Havalimanı'na saat 13.00'te inen Merkel, önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Görüşmenin ardından Erdoğan'la Merkel ortak basın toplantısı düzenledi. Yapılan basın toplantısında, Merkel Almanya'ya kaçan FETÖ'cülerin iadesi sorusunu yanıtladı.

Merkel: Mahkemelerin kararına saygı duymalıyız VİDEO

"Mahkemelerin ve bağımsız incelemelerin sonucuna saygı duymalıyız" diye konuşan Merkel şu ifadeleri kullandı;

FETÖ'CÜLERİN İADESİ

SORU- FETÖ'cülerin iadesi konusunda Almanya'nın bir çabası olacak mı?

Merkel: "Fetö ile mücadele konusunda bizim adım atmamız önlem almamız için elimizde kanıtların olması gerekiyor, bazı koşullarda iadelerin yapılamayacağı konusunda kanıtlar var. Mahkemelerin ve bağımsız incelemelerin sonucuna saygı duymalıyız. Bizim için özellikle şimdi yanlış gelişmeler olmamalı.

Şöyle bir izlenim olmamalı bu imamların bazı kişiler hakkında bilgi toplaması gibi. Örneğin DİTİB nezdinde çalışan imamlar. Bu imamların bazı kişiler hakkında bilgi toplaması gibi, Alman hukuk devletine aykırı şeyler olmamalı."





ERDOĞAN MERKEL'İ DÜZELTTİ

Erdoğan; "Tabi burada özellikle bir şeyi vurgulamam lazım. Bir islamist terör ifadesi biz müslümanları ciddi manada üzmektedir bu ifade kullanılamaz. Böyle bir ifade kullanılamaz, doğru değildir. Buna sessiz kalırsak bunu kabul etmiş oluruz.

İSLAM'LA TERÖR BİR ARAYA GELEMEZ

İslam'la terör bir araya gelemez. İslam'ın kelime anlamı barıştır. Kelime anlamı barış olan bir ifadeyi eğer biz terörle yan yana getirirsek, bu o dinin mensuplarını üzer.

DEAŞ terör örgütünden dolayı İslamist terörü kullanırsak bu üzücü olur. Bunu lütfen kullanmayalım. Sessiz kalırsak bunun kabulü olur.

Ben Müslüman bir Cumhurbaşkanı olarak bunu asla kabul edemem. DEAŞ'a karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi veren bir ikinci ülke yok.

BENİM ÜLKEMDE DARBE YAPACAK, ALMANYA'YA KAÇACAK..

Mücadelede kararlılığımızı sürdürüyoruz. FETÖ ile alakalı da, PKK, PYD, YPG ne ise FETÖ odur. Benim ülkemde darbe yapacak ve bu kişi Almanya'ya kaçıyorsa, bunlara karşı Almanya yönetiminin de, haklısınız adalaet bakanları birbirileriyle ilişki kurarak belge bilgi bunlar gönderilir ama biz ABD'ye de 85 koli belge yolladık.

Hala yargıdan çıkacak karar bekleniyor. Bu konularda çok daha seri karar almak suretiyle bir an önce neticeye varırsak isabetli olur diye düşünüyorum."

Erdoğan-Merkel görüşmesi başladı VİDEO

BOMBALANAN ALANLARI ZİYARET EDECEK

Merkel, daha sonra TBMM'ye giderek darbe girişimi sırasında bombalanan kısımları ziyaret edecek.

Başbakan Binali Yıldırım ile de bir araya gelecek Angela Merkel'in gündeminde geçen yıl Türkiye’ye yaptığı üç ziyarette olduğu gibi sığınmacı krizinin çözümü yer alıyor.

Merkel’in Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye ilk ziyareti, ayrı bir önem taşıyor.