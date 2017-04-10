Almanya FETÖ'cülere yol gösteriyor

MİT'in Almanya'da takibe aldığı Fetullahçıları uyaran Almanya, yine skandal bir adım attı.

Alman kamu televizyonu ARD'nin "Bericht aus Berlin” programında açıklamalar yapan Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Türkiye'den gelen iltica başvurularını değerlendirdi.

FETÖ'CÜLERE TAKTİK VERDİ

Bakan, Almanya'ya iltica başvurusu yapan bilim insanlarına; iltica başvurusu yapmak yerine oturum müsadesi için başvurmalarını önerdi.

"DAHA İYİ OLUR"

Bakan Thomas de Maizire, iltica başvurusu yerine oturum izni almaya çalışmalarının daha iyi bir yol olacağını ifade etti.