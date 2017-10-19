15 Temmuz'da milletin iradesine el koyma girişiminde bulunan FETÖ'cü hainler, milletin tokadını yedikten sonra yurt dışına kaçmaya başladı.

TÜRKİYE DÜŞMANLARI BİRLEŞTİ

Özellikle Amerika'ya ve Almanya'ya sığınan FETÖ'cü hainler, Türkiye aleyhinde çalışmaya da devam ediyor.

DEVLET TELEVİZYONUNDA ÖRGÜT PROPAGANDASI

Türkiye düşmanlığını ortak noktası yapan Almanlar ve FETÖ'cü hainler, son olarak devlet televizyonundan kin kustu.

Eli kanlı teröristbaşı Fetullah Gülen hakkında da güzellemeler yapan FETÖ'cü hain, yaptığı açıklamalarla Türk düşmanı Almanları sevince boğdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alındığı programda Türkiye'deki hukuk sistemi eleştirildi, demokrasinin zayıfladığı iddia edildi.

Almanya FETÖ'cüleri devlet kanalına çıkardı VİDEO