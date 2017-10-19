taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.926
USD
3,6759
EURO
4,3415
ALTIN
151,13
PETR
58,0700

Almanya FETÖ'cüleri devlet kanalına çıkardı

Türkiye'ye karşı FETÖ'cü hainleri kullanmak isteyen Almanlar, FETÖ'cüleri ekrana çıkartarak Türkiye aleyhinde propaganda yapıyor.

19.10.2017 - 07:58
  1. Haberler
  2. Gündem
Almanya FETÖ'cüleri devlet kanalına çıkardı

15 Temmuz'da milletin iradesine el koyma girişiminde bulunan FETÖ'cü hainler, milletin tokadını yedikten sonra yurt dışına kaçmaya başladı.

TÜRKİYE DÜŞMANLARI BİRLEŞTİ

Özellikle Amerika'ya ve Almanya'ya sığınan FETÖ'cü hainler, Türkiye aleyhinde çalışmaya da devam ediyor.

Almanya FETÖ'cüleri devlet kanalına çıkardı

DEVLET TELEVİZYONUNDA ÖRGÜT PROPAGANDASI

Türkiye düşmanlığını ortak noktası yapan Almanlar ve FETÖ'cü hainler, son olarak devlet televizyonundan kin kustu.

Eli kanlı teröristbaşı Fetullah Gülen hakkında da güzellemeler yapan FETÖ'cü hain, yaptığı açıklamalarla Türk düşmanı Almanları sevince boğdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alındığı programda Türkiye'deki hukuk sistemi eleştirildi, demokrasinin zayıfladığı iddia edildi.

Almanya FETÖ'cüleri devlet kanalına çıkardı VİDEO

Almanya FETÖ'cüleri devlet kanalına çıkardı

Almanya FETÖ'cüleri devlet kanalına çıkardı

İlginizi Çekebilir
Aykut Kocaman ve Tudor'un derbi planları
Fenerbahçe, Galatasaray'a pas yaptırmamaya çalışacak. Sarı kırmızılılar ise taraftar desteğiyle rakibine sürekli pres yapacak.
Erdoğan açıkladı: Recep Altepe istifa edecek
İşe alımlarda yapılan pozitif ayrımcılıklarla gündeme gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde görev değişimi yaşanacak.
Belediyelerdeki istifa iddiaları Erdoğan'a soruldu
Erdoğan; Balıkesir, Ankara ve Bursa'da belediye başkanlarının istifa edeceğini direnme durumunda bedelin ağır olacağını söyledi.
Müftülere nikah kıyma yetkisi TBMM'den geçti
Müftülere nikah kıyma yetkisini veren kanun tasarısı, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

5
İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı

İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı

90
Trump ABD'de 16 yıldır süren 'ulusal acil durumu' uzattı

Trump ABD'de 16 yıldır süren 'ulusal acil durumu' uzattı

18
Belediyelerdeki istifa iddiaları Erdoğan'a soruldu

Belediyelerdeki istifa iddiaları Erdoğan'a soruldu

70
Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları

Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları

26
ABD'den Türkiye ile vize krizi hakkında açıklama

ABD'den Türkiye ile vize krizi hakkında açıklama

26
Bakan Albayrak'tan Hesna nineye ziyaret

Bakan Albayrak'tan Hesna nineye ziyaret

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM