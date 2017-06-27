Almanya FETÖ'cüleri kolluyor

Die Welt gazetesinin İçişleri Bakanlığı’ndan bir sözcüye dayandırdığı habere göre, Türkiye son olarak nisan ayı içerisinde Fethullah Gülen yandaşlarının Almanya’daki yapılanmasına dönük yeni listeler iletti.

KİŞİ YA DA FİRMALARA AİT BİLGİLER GÖNDERİLDİ

Gazeteye konuşan İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’nin adı açıklanmayan bir sözcüsü, “Türkiye’den bakanlığa kişi ya da firmalara ait belgelerin yer aldığı orta seviyede tek haneli bir rakama ulaşan liste ulaştı” ifadesini kullandı.

"BASKI UYGULAMIYORUZ"

Sözcünün aktardığına göre, listelerde adları geçenlere yönelik herhangi bir baskı uygulaması şimdilik söz konusu değil.

Türkiye’nin Almanya’ya Gülen yandaşları ve PKK yanlılarına yönelik şubat ayı içerisinde liste verdiği gündeme gelmişti. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Münih’te gerçekleştirilen Güvenlik Konferansı esnasında Alman İstihbarat Başkanı Bruno Kahl’a 300’ü aşkın kişi ve 200 dolayında dernek, okul ve firmaların yer aldığı bir liste verdiği ortaya çıkmıştı.