taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.059
USD
3,5801
EURO
3,7415
ALTIN
134,10
PETR
55,5300

Almanya için 2017, seçim yılı olacak

Almanya’da Şubat ayında cumhurbaşkanlığı, Mart ve Mayıs aylarında üç eyalette mahalli ve Eylül ayında ise genel seçimler yapılacak..

DHA | 04.01.2017 - 17:19
  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya için 2017, seçim yılı olacak

Kamuoyu araştırmaları 2017’nin Başbakan Merkel için zor bir yıl olarak geçeceğini ortaya koyarken, aşırı sağcıların federal meclise girmesi bekleniyor.

YIL BOYUNCA SEÇİM YAPILACAK

12 Şubat’ta cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olan Almanya’da 26 Mart’ta Saar, 7 Mayıs’ta Schleswig-Holstein ve 14 Mayıs’ta Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde mahalli seçimler yapılacak.

IRKÇI POPÜLİST PARTİLERİN MECLİS'E GİRMELERİ BEKLENİYOR

Yıl içinde yapılacak seçimlerde Avusturya, Fransa, İtalya, Hollanda’nın ardından Almanya’da da ırkçı popülist partilerin meclise girmeleri bekleniyor. Eyalet seçimlerinde alınacak sonuçlar, Eylül ayında yapılacak parlamento seçimleri açısından önem taşıyor.

OYLARINDAKİ ARTIŞLAR ENDİŞE YARATIYOR

Avrupa’da aşırı sağcı popülist partilerin oylarında artış yaşanması, Almanya’nın da korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Özellikle Almanya İçin Alternatif (AfD), 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilen mahalli seçimlerde 9 eyalette elde ettiği başarıyla eyalet parlamentosuna girmeyi başardı.

AFD, MERKEL'İN EN BÜYÜK RAKİBİ

Avrupa Birliği, yabancı ve mülteci karşıtlığı, siyasal ve radikal İslam’a karşı olduklarını açıkça ifade ederek büyük taraftar ve oy potansiyeli yakalayan AfD, Başbakan Merkel’in en büyük rakibi olacak.

AfD’nin eyalet parlamentolarından sonra federal parlamentoya da gireceğine kesin gözüyle bakılıyor. 2013 yılında yapılan genel seçimlerde Başbakan Angela Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 41.5 oranında oy alarak hükümeti kurarken, son yapılan kamuoyu araştırmalarına göre partinin oy oranının yüzde 35 civarında olduğu açıklandı.

Yine 2013 yılında 4.7 oranında oy alarak federal meclise giremeyen aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif’nin (AfD) 2017’nin Eylül ayında yapılacak genel seçimlerde yüzde 10.8’lere varan oranlarda oy alması bekleniyor. AfD’nin alacağı bu oy oranıyla parti sıralamasında üçüncü sıraya çıkması bekleniyor. Genel seçimlerde Hıristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı, halen bu görevi yürüten Angela Merkel olacak.

MERKEL'İN SEÇİM YARIŞI ZOR GEÇECEK

Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi’nin lideri Merkel, seçilmesi halinde dördüncü kez başbakanlık koltuğuna oturacak. Kamuoyu yoklamalarına göre Hıristiyan Birlik partilerinin seçimlerden zaferle çıkacağı tahmin edilse bile Başbakan Merkel için seçim yarışı zor geçecek. Özellikle mülteci politikaları, Avrupa Birliğinin geleceği endişesi, iç güvenlik sorunları ve terör tehditleri Merkel’i en çok zorlayan konuların başında geliyor.Almanya için 2017, seçim yılı olacak

STEINMEIER CUMHURBAŞKANI GİBİ

Almanya’da 12 Şubat’ta da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) adayı olan Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’in cumhurbaşkanı seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Dışişleri Bakanı Steinmeier’in yerine ise eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz’un adı geçiyor. Schulz’un aynı zamanda Eylül ayında yapılacak genel seçimlerde Sosyal Demokrat Partinin başbakan adayı olması da kulislerde konuşulmaya devam ediliyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reina'yı koruyan güvenlik şirketinden eleştirilere cevap

Reina'yı koruyan güvenlik şirketinden eleştirilere cevap

416
Türkiye'de ilk kez İncirlik Üssü tartışmaya açılıyor

Türkiye'de ilk kez İncirlik Üssü tartışmaya açılıyor

294
Türkiye hasta adam oluyor analizi yapan bir İngiliz daha

Türkiye hasta adam oluyor analizi yapan bir İngiliz daha

291
OHAL 2. kez uzatıldı

OHAL 2. kez uzatıldı

296
MHP'de Atilla Kaya görevinden istifa etti

MHP'de Atilla Kaya görevinden istifa etti

330
THY'den kimse işini kaybetmeyecek sözü

THY'den kimse işini kaybetmeyecek sözü

0
Süleyman Soylu'dan mecliste gensoru konuşması

Süleyman Soylu'dan mecliste gensoru konuşması

201
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM