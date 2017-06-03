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Almanya, içindeki teröristlere göz yumuyor

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatının raporlarında, Almanya'nın PKK'lı teröristlere nasıl kucak açtığı görülüyor..

03.06.2017 - 09:25
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Almanya, içindeki teröristlere göz yumuyor

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Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Almanya'nın Köln kentinde düzenlediği iftar programında konuşan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Almanya'nın terör örgütlerine yönelik tavrını eleştirdi.

Ülkede PKK terör örgütünün 1993 yılında yasaklanmasına rağmen bunun uygulanmadığına dikkati çeken Yeneroğlu, şöyle devam etti:

"TERÖR ÖRGÜTÜ CİRİT ATIYOR"

"Almanya'da her ortamda terör örgütü cirit atıyor. Bundan iki ay önce Frankfurt'ta onların paravan örgütü gösteri yapıyor. Resmi olan bir paravan örgüt.

"RAPORDA YAZIYOR"

Bunu ben söylemiyorum, Alman Anayasayı Koruma Teşkilatının raporlarında bunlar uzun ve ayrıntılı bir şekilde yazıyor.

"BÖYLE BİR DOSTLUK OLABİLİR Mİ?"

Yine Alman Anayasayı Koruma Teşkilatının raporlarında her gün 100'e yakın militanın Türkiye'ye gidip Türkiye'deki terör eylemlerine katıldığı ifade ediliyor. Böyle bir ortaklık, böyle bir dostluk olabilir mi?"

Almanya, içindeki teröristlere göz yumuyor

ALMANYA'DA İSLAMOFOBİ

Yeneroğlu, Almanya'da İslamofobi ile ilgili suçlar hakkında dün yayınlanan raporu da değerlendirdi.

Alman hükümetinin geçen sene kabul ettiği İslam düşmanlığıyla ilgili suçları kayıt altına almaya başladığını dile getiren Yeneroğlu, "Raporda yılın ilk üç ayında Müslümanlara yönelik 224 saldırının gerçekleştirildiğini ve bu saldırılarla ilgili faillerin belirlenmesi noktasında adeta sıfır noktasında olduklarını ifade ediyorlar. Biz biliyoruz ki gayriresmi rakamlar bunun çok daha ötesinde, bu sayının çok daha üzerinde.

Ayrımcılıkla mücadele, gözlemleme ve raporlama noktasında Almanya'da güçlü derneklerimiz yok. Olmadığı sürece de bizim bundan sonra da çok ciddi sorunlarımız var, olmaya devam edecektir." diye konuştu.

"ORTAK SORUNLARA SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Mustafa Yeneroğlu, yurt dışında yaşayan Türk toplumunun ortak sorunlarına hep birlikte sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Menfaatlerin korunmasının yaşanılan yerlerde başladığını anlatan Yeneroğlu, bulunulan bölgede sosyal ve siyasal katılım hangi düzeydeyse temsilin de o seviyede olduğuna işaret etti.

Komisyon Başkanı Yeneroğlu, "Türk Hava Yollarının yük hakkı konusundaki haklı bir mücadele neticesinde 7 kilogram yük hakkına sahip çıktığımız kadar, Solingen'e, Möhln'e, NSU olayları neticesinde burada gün yüzüne çıkan ırkçılıkla mücadele noktasında varlığımızı ve gücümüzü ortaya koymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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