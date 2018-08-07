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Almanya ırkçılığa doymuyor

Almanya'da bisikleti ile traktöre çarpıp hayatını kaybeden Suriyeli çocuğun yaşamını yitirdiği yeren neo Naziler iki gamalı haç çizdi.

AA | 07.08.2018 - 13:08..
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20 Haziran'da Suriyeli bir çocuk bisikleti ile yolda giderken hakimiyetini kaybedip önüne çıkan traktörün altında kalınca yaşamını yitirmişti. Yaşanan bu acı olayın daha şoku atlatılmamışken Alman Neonazilerden ırkçı bir hamle geldi. Çocuğun hayatını kaybettiği yere iki gamalı haç çizen neo Naziler üzerine de  "1:0" yazdı.

Almanya ırkçılığa doymuyor

"BUNU HAK EDECEK NE YAPTIK"

Bild gazetesine konuşan Suriyeli çocuğun acılı annesi, 2015’te savaştan kaçarak Suriye'nin İdlib kentinden Almanya’ya geldiklerini belirterek “Oğlumun öldüğü yerde çizilen gamalı haç işaretini hak etmek için ne yaptık?” diye sordu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Almanya'da, Nazi sembollerini göstermenin yasakken son zamanlarda bu artışın olması gözlerden kaçmadı.

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