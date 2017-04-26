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Almanya-İsrail dostluk ziyareti krize dönüştü

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in İsrail ziyareti iki ülke arasında siyasi krize dönüştü.

26.04.2017 - 09:21
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gabriel’in ülkede bazı sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmesi üzerine Dışişleri Bakanı ile olan toplantısını iptal etti.

"BAŞIMIZI EĞİP YALVARARAK DEĞİL..."

Netanyahu, İsrail askerlerine iftira atan kuruluşların temsilcileriyle görüşen bir diplomatı kabul etmeyeceğini söyledi: “İsrail dış ilişkileri benzeri görülmemiş bir gelişme gösteriyor. Bunu başımızı eğip yalvararak değil gururlu milliyetçi politikalarla yapıyorum. Bizim Almanya ile olan ilişkilerimiz güçlü ve önemli. Böyle de kalmaya devam edecek.”

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI ŞAŞIRDI

İptal sonrası şaşkınlığını gizlemeyen Almanya Dışişleri Bakanı, diplomatik dille olayı değerlendirdi: “Bundan dolayı çok üzgünüm. Açıkça söyleyeceğim, biz İsrail’in iç politikasının siyasi malzeme haline gelmesini istemeyiz. Fakat bu bir felaket değil. Başka bir fırsatta buluşabiliriz. Buraya gelen bir kişi sürprizlerden bağışık olmadığını bilmek zorunda.”

İsrailli insan hakları örgütleri Sessizliği Bozma (Breaking the Silence) ve B’tselem, Tel Aviv hükümetinin yerleşim birimleriyle ilgili politikasını karşı çıkmalarıyla biliniyor.

Almanya-İsrail dostluk ziyareti krize dönüştü

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