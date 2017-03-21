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Almanya Maslahatgüzarı'na FETÖ tepkisi

Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak 15 Temmuz'un arkasında FETÖ'nün olduğuna ikna olunmadığı beyanına tepki gösterildi.

21.03.2017 - 19:36
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Almanya Maslahatgüzarı'na FETÖ tepkisi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Maslahatgüzarın bugün Bakanlığa davet edilerek, BND Başkanının "15 Temmuz darbe teşebbüsünün arkasında FETÖ’nün bulunduğuna ikna olmadığına" dair beyanına ilişkin tepkinin dile getirildiği belirtildi.

"YÜZLERCE FETÖ'CÜ HALA ALMANYA'DA"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Darbecilerin FETÖ bağlantılarını ortaya koyan ifadeleri, darbe teşebbüsü öncesi ve gecesi kendi aralarında yaptıkları iletişim kayıtları, Akıncılar üssünde yakalanan FETÖ iltisaklı siviller dahil tüm kanıtlar ortadadır. Mensubu oldukları FETÖ’nün amaçları doğrultusunda hukukun temel ilkelerini ayaklar altına alan, usulsüz dinlemeler ve sahte belgelerle yüzlerce masum insanı mağdur eden birçok savcı, hakim, polis başta olmak üzere, yüzlerce FETÖ’cü de halen Almanya’da bulunmaktadır. Söz konusu şahsın açıklaması, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin FETÖ'ye gösterdiği müsamaha ve korumacı yaklaşımın ardındaki zihniyeti ifşa etmektedir."

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