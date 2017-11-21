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Almanya Meclisi'nde YPG'nin sembolü açıldı

Terör örgütü PKK/PYD'nin yuvası haline gelen Almanya'da bir skandal daha yaşandı: Meclis'te YPG'nin bayrağı açılıp, propaganda yapıldı.

21.11.2017 - 19:11
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Sol partili Sevim Dağdelen bugünkü Meclis oturumunda kürsüde yaptığı konuşmada, hem terör örgütü YPG'yi övdü hem de bir kağıda basılı sembolü açtı.

MECLİS'TE YPG PROPAGANDASI

Bu hareketiyle tepki çeken Sevim Dağdelen, Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble tarafından uyarıldı.

Almanya Meclisi'nde YPG'nin sembolü açıldı

TERÖR SEVİCİ DAĞDELEN OTURDUĞU YERDEN DE YPG BAYRAĞI AÇTI

Gabriel'in sözlerine tepki gösteren Dağdelen bu kez de oturduğu yerden terör örgütlerini övücü ifadeler kullandı ve tekrar YPG sembolü açtı.

Almanya Meclisi'nde YPG'nin sembolü açıldı

TERÖRİSTBAŞI SALİH MÜSLİM'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dağdelen yine geçen yılın kasım ayında Federal Meclisin içinde o dönem terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşı Salih Müslim ile görüşmüş ve kamuoyunun tepkisini çekmişti.

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