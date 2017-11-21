Almanya Meclisi'nde YPG'nin sembolü açıldı

Sol partili Sevim Dağdelen bugünkü Meclis oturumunda kürsüde yaptığı konuşmada, hem terör örgütü YPG'yi övdü hem de bir kağıda basılı sembolü açtı.

MECLİS'TE YPG PROPAGANDASI

Bu hareketiyle tepki çeken Sevim Dağdelen, Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble tarafından uyarıldı.

TERÖR SEVİCİ DAĞDELEN OTURDUĞU YERDEN DE YPG BAYRAĞI AÇTI

Gabriel'in sözlerine tepki gösteren Dağdelen bu kez de oturduğu yerden terör örgütlerini övücü ifadeler kullandı ve tekrar YPG sembolü açtı.

TERÖRİSTBAŞI SALİH MÜSLİM'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dağdelen yine geçen yılın kasım ayında Federal Meclisin içinde o dönem terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşı Salih Müslim ile görüşmüş ve kamuoyunun tepkisini çekmişti.