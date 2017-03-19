Almanya PKK'ya hayır propagandası yaptırdı

Türk bakanlara konsoloslukta ve kapalı salonlarda konuşmasına dahi izin vermeyen Almanya, PKK'nın mitinginde 'Hayır' propagandası yapmasına ses çıkarmadı. PKK yandaşları Frankfurt'ta miting düzenledi.
ÖRGÜT SEMPATİZANLARINA POLİS KORUMASI
Frankfurt şehir merkezindeki farklı noktalarda buluşan terör örgütü yandaşları, polis eşliğinde yürüyüşe geçti.
Ellerinde üzerinde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının ve örgüt sembollerinin yer aldığı bez parçalarını taşıyan örgüt sempatizanları, sık sık Türkiye karşıtı sloganlar attı.
9 BİN KİŞİ
Polisin aktardığı rakamlara göre yaklaşık 9 bin kişini katıldığı gösteride güvenlik nedeniyle bazı caddeler trafiğe kapatıldı.