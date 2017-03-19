Almanya PKK'ya hayır propagandası yaptırdı

Suriye'deki savaş nedeniyle mülteci krizine acil çözüm üretmek için AB ile Türkiye arasında imzalanan 18 Mart mutabakatı 1. yılını doldurdu.

"Barbaros Hayrettin Paşa" isimli sismik arama gemisi, Karadeniz'de Samsun, Ordu ve Giresun açıklarında doğalgaz ve petrol arıyor.

Rıdvan Dilmen: Ben bunları yemem Tudor

Sağlık Bilimleri Üni. Rektörü Prof.Dr. Cevdet Erdöl 1915'te Mekteb-İ Tıbbıye-i Şahane'ye kaydolan tüm öğrencilerin şehit olduğunu açıkladı.

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Türkler cep telefonuyla görüşmede zirvede

Türkiye, cep telefonunda aylık 426 dakikalık konuşma süresiyle bir kez daha Avrupa birincisi oldu.