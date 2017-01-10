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Almanya sığınmacıların iadesini hızlandıracak

Almanya Başbakanı Merkel iltica başvurusu reddedilen sığınmacıların ülkelerine iade sürecinin hızlandırılmasını istedi.

Ajanslar | 10.01.2017 - 01:36
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Almanya sığınmacıların iadesini hızlandıracak

DW'nin haberibe göre, Alman Memurlar Birliği‘nin (DBB) yıllık genel kurulunda konuşan Başbakan Angela Merkel, iltica başvurusu reddedilen sığınmacıların ülkelerine iade sürecinin hızlandırılmasını istedi.

Tunus, Cezayir ve Fas'ın 'güvenli ülkeler' olarak derecelendirilmesi gerektiğini söyleyen Almanya Başbakanı bu konuda gerekli adımların atılması için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Almanya Başbakanı Tunus, Cezayir ve Fas hükümetleriyle yapılacak iade pazarlıklarının ‘saygı‘ çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini de vurguladı.

"İŞBİRLİĞİ YAPMAYAN ÜLEKERE YARDIM KESİLSİN"

Tunus, Cezayir ve Fas'tan gelen, Almanya'da iltica başvurusu reddedilen sığınmacılar, geldikleri ülkelerin isteksizliği nedeniyle çoğu zaman geri gönderilemiyor. Koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) temsilcileri bu üç ülkenin sığınmacıları almaya razı olmaması halinde, onlara yapılan kalkınma yardımlarının kesilmesini talep ediyor.

Merkel, Berlin saldırısının beyanlarda bulunmak yerine bu konuda hızlıca harekete geçilmesi gerektiğini gösterdiğini vurguladı. Berlin'de Noel pazarına tırla giren Tunuslu zanlı Anis Amri saldırıdan önce güvenlik birimleri tarafından ‘tehlikeli‘ olarak derecelendirilmiş ancak Tunus'un Amri'yi vatandaş olarak tanımayı geciktirmesi üzerine iade edilememişti.

ALMAN SİYASETÇİLER : 'TEHLİKELİ İSLAMCI'LAR TUTUKLANSIN

Alman siyasetçiler 'tehlikeli bir İslamcı' olarak değerlendirilen ve tutuklanmaları için haklarında yeterli hukuki dayanak bulunmayan sığınmacıların iade sürecine dek tutuklu tutulmaları ya da bu kişilere elektronik kelepçe takılması gibi önlemleri tartışıyor.

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