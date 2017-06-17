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Almanya'da 300 kişilik adalet yürüyüşü

CHP Berlin Birliği, CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına, düzenlediği mitingle tepki gösterdi.

17.06.2017 - 09:12
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Berlin’deki Brandenburg kapısı önünde gerçekleştirilen protesto mitinginde, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, gazeteciler ve diğer tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması istendi.

Almanya'da 300 kişilik adalet yürüyüşü

CHP BİRLİĞİ: İNSANLAR ARTIK ADALETE İNANMIYORLAR

Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının kabul edilemez ve hukuksuz bir uygulama olduğunu söyleyen CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat, Türkiye’de hukuk dışı bir yapının yoğun bir şekilde artmaya başladığını savundu.

Almanya'da 300 kişilik adalet yürüyüşü

ALMANYA MİLLETVEKİLİ TAŞ: MÜCADELE BERLİN’DE DE DEVAM ETMELİ

Mitinge destek veren ve burada bir de konuşma yapan Alman Sol Parti milletvekili Hakan Taş, bundan sonra sadece Türkiye’de değil, Berlin’de de, demokrasi ve aydınlık Türkiye için mücadelenin omuz omuza devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. Taş, Enis Berberoğlu’yla birlikte Türkiye’de tutuklu bulunan tüm milletvekillerin, gazetecilerin ve düşünce özgürlüğünü kullandıkları için tutuklanan tüm vatandaşların derhal serbest bırakılması gerektiğini sözlerine ekledi. Berlin Brandenburg Kapısı önündeki konuşmaların ardından eyleme katılanlar buradan yürüyüşe geçti.

Almanya'da 300 kişilik adalet yürüyüşü

300 KİŞİ

Yaklaşık 300 kişi, ellerinde “Adalet İstiyoruz” dövizleri taşıyarak ve İzmir Marşı okuyarak şehrin diğer önemli bir meydanı olan Potsdammer Platz meydanına kadar yürüdü. Mitingine, CHP Berlin Birliği’nin yanı sıra bazı kitle örgütleri de destek verdi.

Almanya'da 300 kişilik adalet yürüyüşü

Almanya'da 300 kişilik adalet yürüyüşü

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