Almanya'da basın özgürlüğü tehlike altında

Almanya'da G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Hamburg kentinde polisin sert müdahalede bulunduğu Schanzenviertel semtindeki Schulterblatt Caddesi savaş alanına döndü.

BİLD MUHABİRİ: GAZETECİLERE SALDIRIYORLAR

Bazı gazeteciler sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarda, polisin kendilerine yönelik davranışlarını eleştirdi.

Bild gazetesi muhabiri Frank Schneider, polisin doğrudan gazetecilere saldırdığını belirtti.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ YOK"

Schneider, bir polisin, "Şimdiden sonra basın özgürlüğü yok", "Git buradan veya hastaneye" gibi sözler sarf ettiğini paylaştı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da polisin, olay yerinden görüntü alınmaması ve paylaşılmamasına ilişkin uyarısına tepki gösterdi.

SOKAKLAR YANGIN YERİ

Hamburg'da dün başlayan ve kentin bazı bölgelerinde devam eden gösterilerde çok sayıda araç ateşe verilmiş, protestocular tarafından barikatlar kurularak yakılmış, polis ve göstericiler arasında çatışmalar çıkmıştı.

ÖZEL KUVVETLER SOKAKTA

Sokakların karıştığı kentte, polis ekipleri yetersiz kaldı. Gece yarısı eylemcileri dağıtmak isteyen Almanlar, Özel Kuvvetleri devreye soktu. Sokağa inen Alman Özel Kuvvetleri, göstericilerle çatıştı.

Alman Ordusu Özel Kuvvetleri sokağa indi VİDEO