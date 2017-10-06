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Almanya'da Bavyera Eyaleti bağımsızlığa hazırlanıyor

Irak ve İspanya'dan sonra Almanya da önümüzdeki günlerde referandum tartışmalarının odağında olacak.

06.10.2017 - 09:31
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Almanya'da Bavyera Eyaleti bağımsızlığa hazırlanıyor

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Almanya'da Bavyera'nın ayrılma tartışmaları hiç eksik olmadı. Öyle ki, Bavyera'da Almanya'dan ayrılmayı ve bağımsız bir Bavyera Cumhuriyeti'ni savunan bir parti bile faaliyet gösteriyor.

Son günlerde Katalonya'nın bağımsızlık için referanduma gitmesi dünyada gündem olurken, Bavyera'nın şimdiden Katalonya'daki gelişmelerin etkisi altına girdiği belirtiliyor.

"BAVYERA'NIN ÖZGÜRLÜĞÜ MEŞRU HAKKIMIZDIR"

Bavyera Partisi Bayernpartei'nin resmi Facebook hesabından yapılan açıklamasında, "Bavyera'nın özgürlüğü, Bavyera'nın Federal Almanya Cumhuriyeti'nden ayrılması bizim meşru hakkımızdır!'' ifadelerine yer verildi.

Almanya'da Bavyera Eyaleti bağımsızlığa hazırlanıyor

ZENGİNLİĞİNİ ALMANYA İLE PAYLAŞMAK İSTEMİYOR

Almanya'nın en zengin eyaletlerinden Bavyera'da faaliyet gösteren Bavyera Partisi, Bavyera'nın sahip olduğu zenginliğin Almanya ile paylaşılmasına karşı çıkıyor.

AVRUPA ADALET DİVANINA BAŞVURUP BAVYERA DİLİNİ GÜNDEME GETİRECEK

Junge Welt gazetesinden Claudia Wangerin'in haberine göre, ayrılıkçı Bavyera Partisi yakın gelecekte Avrupa Adalet Divanı'na başvurarak, Bavyera dilinin Almanca'dan başka bir dil olduğu konusunda bilirkişi raporu talebinde bulunacak.

Geçtiğimiz yıl Bavyera'dan Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bir dilekçeye yanıt veren mahkeme, Bavyera'nın Federal Almanya Cumhuriyeti'nden ayrılması konusunda referanduma gidilmesini reddetmişti.

MECLİS'TE NAZİ KRİZİ YAŞANIYOR

Öte yandan seçimlerin ardından 24 Ekim'de ilk oturumunu yapacak Federal Alman Meclisi'nde kimin nereye oturacağı konusunda kriz yaşandı. Hür Demokratlar, Nazi yanlısı Almanya için Alternatif (AfD) milletvekillerinin yanına oturmaya itiraz etti.

BAVYERA'NIN BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU MÜMKÜN MÜ?

Hukuçulara göre Bavyera'da olası bir bağımsızlık referandumu için Federal Hükümet'in anayasayı değiştirerek eyaletlere ayrılma hakkı tanımasıyla ancak mümkün olabilir.

Bağımsız araştırmalara göre Bavyera'da bağımsız bir Bavyera Cumhuriyeti'ni savunanların oranı yüzde 23'ler seviyelerinde seyrediyor.

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