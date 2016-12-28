taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.877
USD
3,5338
EURO
3,6989
ALTIN
129,80
PETR
56,0700

Almanya'da bir metro skandalı daha

Berlin'de 7 mülteci genç, metro istasyonunda uyuyan evsiz bir adamı ateşe verdi.

Ajanslar | 28.12.2016 - 11:10
  1. Haberler
  2. Dünya

almanya

Geçtiğimiz günlerde Bulgar kökenli bir mültecinin genç bir kadını tekmelemesinin ardından Berlin metrosu, ülkeyi ayağa kaldıran ikinci bir olaya tanıklık etti.

METRODA UYUYAN EVSİZ ADAMI YAKTILAR

Schönlein metro istasyonunda gerçekleşen olayda, 7 kişi metro istasyondaki bankta uyuyan evsiz bir adamın elbiselerini tutuşturdu. Evsiz adamı yakmaya çalışan kişiler, daha sonra aralarında şakalaşarak olay yerini terk etti.

ADAM YANMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

Evsiz adam diğer yolcuların müdahalesiyle olaydan yara almadan kurtuldu ancak güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis olayın peşini bırakmadı.

ALMAN POLİSİ KAMERADAN SALDIRGANLARI BULDU

Alman polisi, saldırganların kimliklerini ortaya koyan güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayınca yaşları 15 ile 21 arasında değişen saldırganlar karakola giderek polise teslim oldu.

Almanya'da bir metro skandalı daha

6'SI SURİYELİ 1'İ LİBYALI

Saldırganlardan 6'sının Suriye, 1'inin ise Libya uyruklu olduğu ve 7 saldırganın da Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Savcılık, saldırganlar hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlattı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İki kıta arası yaya yolu

İki kıta arası yaya yolu

130
Malatya'da 15 Temmuz gecesi askeri üste yaşananlar İZLE

Malatya'da 15 Temmuz gecesi askeri üste yaşananlar İZLE

42
Süt firmasının sahibi FETÖ'den tutuklandı

Süt firmasının sahibi FETÖ'den tutuklandı

52
Gezici Araştırma'dan başkanlık sistemi anketi

Gezici Araştırma'dan başkanlık sistemi anketi

156
Türkiye ve Rusya Suriye'de ateşkes için anlaştı

Türkiye ve Rusya Suriye'de ateşkes için anlaştı

109
Obama ile Şinzo Abe Pearl Harbor'da buluştu

Obama ile Şinzo Abe Pearl Harbor'da buluştu

35
Uğur Demirok'tan Trabzonsporlu taraftara yumruk

Uğur Demirok'tan Trabzonsporlu taraftara yumruk

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM