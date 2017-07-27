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Almanya'da camiye saldıran 2 PKK'lı tutuklandı

Baden-Württemberg eyaletinin Weil am Rhein kentinde camiye molotofla saldıran 2 PKK'lı tutukalandı.

27.07.2017 - 23:45
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Freiburg polisinden yapılan açıklamada, olaydan sonra terör örgütü PKK'ya yakın çevrelerden saldırının görüntülerinin internete yüklenmesinin ardından bu yönde şüphelerin güçlendiği ve yetkili mahkemeden 2 kişi hakkında arama ve yakalama kararının çıkarıldığı ifade edildi.

Almanya'da camiye saldıran 2 PKK'lı tutuklandı

10 BİNADA ARAMA YAPILDI

Açıklamada, bugün Weil am Rhein ve Lörrach kentlerinde 10 binada arama yapıldığı ve söz konusu tutuklama emrinin icra edildiği belirtildi.

5 KİŞİYE GÖZALTI

Aramalarda olaya ilişkin muhtemel kanıtların ele geçirildiği, bunların gelecek haftalarda inceleneceği aktarılan açıklamada, bunun yanı sıra 5 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

TUTUKLANAN 2 KİŞİ PKK BAĞLANTILI

Açıklamada, haklarında tutuklama emri bulunan 20 ve 31 yaşlarındaki zanlıların terör örgütü PKK çevreleriyle ilişkili oldukları ifade edildi.

Alman basınında yer alan haberlerde de gözaltına alınan 5 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Almanya'da camiye saldıran 2 PKK'lı tutuklandı

Haklarında tutuklama emri bulunan bir kişinin hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığı, diğerinin ise tutuklama talebiyle yarın hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi.

28 NİSAN'DA CAMİYE SALDIRI

28 Nisan'da yapılan saldırıda, kimliği belirsiz kişilerce camiye 4 molotof kokteyli atılmış, caminin dış cephesinde hasar oluşmuştu.

Almanya'da camiye saldıran 2 PKK'lı tutuklandı

Almanya'da camiye saldıran 2 PKK'lı tutuklandı

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