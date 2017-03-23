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Almanya’da emekli maaşlarına zam

Almanya’nın batı eyaletlerinde yaşayan emekliler, yüzde 1.9 oranında, doğusunda yaşayanlar yüzde 3.59 oranında maaşlarına zam aldı.

23.03.2017 - 12:08
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Eski eyaletlerde yaşayanlara göre yeni eyaletlerde yaşayan emeklilere yaklaşık iki katı zam yapılmasının nedeni ise aradaki ücret farkını kapatmak.

GEÇİME YETMİYORDU

Yıkılan Doğu Almanya'da çalışıp da emekli olanlar, Federal Almanya'da çalışıp da emekli olanlara göre çok düşük emekli maaşı alıyor. Kimi emeklilerin aldığı maaş geçimlerine yetmiyor.

ZAM YAPILDI

Bu nedenle 2012 yılından beri federal hükümet, doğu eyaletlerindeki emeklilerin maaşlarında iyileştirme yapmak için burada yaşayanlara daha fazla zam yapıyor.

2012 yılından beri yeni eyaletlerde yaşayan emekliler yüzde 19.1 zam alırken, aynı süre içinde eski eyaletlerde yaşayanlar ise yüzde 10.5 oranında zam aldı.

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