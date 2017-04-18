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Almanya'da idam konusunda AB tehdidi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin idam cezasını yeniden getirmesi halinde Avrupa hayalinin biteceğini söyledi.

18.04.2017 - 12:56
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Almanya'da idam konusunda AB tehdidi

ALMANYA

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, referandum sonucunun Türkiye'nin AB ve NATO ile olan ilişkilerini nasıl etkileyeceği konusunda açıklamalarda bulundu.

"İDAM GELİRSE"

Bild gazetesine konuşan Gabriel, Türkiye'de idamın yeniden getirilmesinin Avrupa hayalini sona erdireceğini söyledi.

Alman Dışişleri Bakanı, referandum sonucunun AB ve NATO ile ilişkiler konusunda ne mesaj verdiği şeklindeki bir soruya, "Erdoğan'ın asıl planının ne olduğunu bilmiyoruz. Türkiye'yi Avrupa ve Batı'dan daha da uzaklaştırmak mı istiyor? Yoksa çatışmacı ve kıyasıya yürütülen referandum sürecinde, Avrupa ve AB değerlerinin Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve politik açıdan gelişmesi için önemini anladı mı? Ben Türk meslektaşımla oldukça zorlu geçen son aylarda bile en azından irtibatta oldum. Kendisine her zaman şunu söyledim: Avrupa kapısını kapatmayın! Bizim görüşmeye ve birbirimizi partner olarak görmeye karşılıklı olarak ihtiyacımız var" yanıtını verdi.

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