Almanya'da İncirlik krizi gündemden düşmüyor

Alman devlet televizyonu ARD'de ekrana gelen programda, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye yaptığı ziyaret değerlendirildi.
300 ASKER VAR, İZİN YOK
Türkiye'nin İncirlik konusunda Almanya'ya yine izin vermediğinin belirtildiği programda, 300 Alman askerinin İncirlik Üssü'nde görev yaptığı hatırlatıldı.
HAYAL KIRIKLIĞI
Haberde, Bakan Gabriel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 1,5 saat görüşme yaptığı, ancak sonucun hayal kırıklığı olduğu ifade edildi.
TÜRKİYE'YE İSTEDİĞİMİZİ YAPTIRAMIYORUZ
Almanya'nın artık Türkiye'ye istediğini yaptıramadığının altı çizilen haberde, İncirlik Üssü konusunda yeni görüşmelerin yapılabileceği belirtildi.