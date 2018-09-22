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Almanya'da ırkçı parti AfD'nin oyları yükseliyor

Almanya'da ırkçı, göçmen karşıtı AfD'nin yükselişi sürüyor. Bugün seçim olsa AfD ikinci parti olacak.

Haber Merkezi | 22.09.2018 - 12:57..
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Almanya'da ırkçı parti AfD'nin oyları yükseliyor

Geçtiğimiz yıl Almanya'da genel seçimlerini Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokratik Birlik (CDU/CSU) kazandı.

Ancak Merkel 4 yıl önceki seçimlere kıyasla yüzde 9 oy kaybetti ve arzuladığı koalisyonu kuramadı. Aşırı sağcı, İslam ve göç karşıtı Alternatif Partisi (AfD) ise yüzde 13,3 oyla Federal Meclis'e (Bundestag) girdi.

AFD'NİN OYU YÜKSELİYOR

Yapılan anketlere göre Almanya'da bugün genel seçim olsa ırkçı AfD partisi ikinci olacak.

Aşırı sağ protestolara destek veren sağ popülist AfD'nin bu yükselişi sadece Almanya'nın siyasal düzeni ve ekonomisi için değil, AB'nin varlığı ve uzun vadede Avrupa'nın barışı için de ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Almanya'da ırkçı parti AfD'nin oyları yükseliyor

Almanya'da ırkçı parti AfD'nin oyları yükseliyor

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