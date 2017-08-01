Almanya'da işsiz sayısı temmuzda azaldı

Almanya Federal İş Ajansının (BA) açıkladığı verilere göre, Almanya'da temmuz ayında piyasalarda 5 bin azalması beklenen mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 9 bin azaldı. Böylece, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 2 milyon 537 bin olarak ölçüldü.

"İSTİHDAM YÜKSELDİ"

Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise temmuzda, mayıs ayında kaydedilen yüzde 5,7’lik tarihi düşük seviyede kalmaya devam etti.

Federal İş Ajansı Başkanı Deflef Scheele, konuya ilişkin açıklamasında, "İş gücü piyasasından gelen haberler olumlu. İstihdam tekrar güçlü şekilde yükseldi ve işletmelerdeki yeni çalışanlara olan talep, yüksek seviyede artmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.