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Almanya'da işsizlik en düşük seviyede

Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik yüzde 5,7 ile yeni rekor seviyeye geriledi.

31.05.2017 - 14:09
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Almanya Federal İş Ajansının (BA) açıkladığı verilere göre, Almanya'da mayıs ayında piyasalarda 15 bin azalması beklenen mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 9 bin olarak gerçekleşti.

Böylece mayıs ayında ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 2 milyon 536 bin olarak ölçüldü.

ÖLÇÜLEN EN DÜŞÜK SEVİYE

Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise mayıs ayında yeni tarihi düşük seviyeye indi. İşsizlik nisan ayında yüzde 5,8 iken mayısta 5,7’ye düşerek Almanya'nın 1990 yılında birleşmesinden bu yana ölçülen en düşük seviyeye geriledi.

"İŞ GÜCÜ PİYASASI İYİ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Federal İş Ajansı Başkanı Deflef Scheele, konuya ilişkin açıklamasında, iş gücü piyasalarının olumlu kalmaya devam ettiğini belirterek, "İyi ekonomik koşullar göz önüne alındığında, iş gücü piyasası da iyi şekilde devam ediyor. İşsiz sayısı mayıs ayında gerilemeye devam etti ve istihdam güçlü bir şekilde büyümeyi sürdürdü. İş gücü talebi de hala çok yüksek seviyelerde." ifadelerini kullandı.

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