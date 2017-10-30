Almanya'da istihdam eylülde hafif arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) geçici verilerine göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış istihdam, eylülde ağustosa göre yüzde 0,1 artış gösterdi.

Geçen ay istihdama katılan kişi sayısı 42 bin artarken, toplam istihdam 44 milyon 303 bin oldu. Almanya’da istihdam, arındırılmamış rakamlarla değerlendirildiğinde eylülde yüzde 0,5 ve Eylül 2016'ya göre yüzde 1,5 yükseldi.

İŞSİZLİK YÜZDE 3,6 SEVİYESİNDE

İş gücü anketine dayanan geçici tahminlere göre, geçen ay arındırılmamış rakamlarla 1 milyon 52 bin işsiz belirlendi. Önceki aya kıyasla işsiz sayısı 81 bin (yüzde 5) azalış kaydetti.

Almanya’da mevsimsel ve düzensiz etkilerden arındırılmış işsiz sayısı ise eylülde önceki aya kıyasla yaklaşık 18 bin kişi azalarak 1 milyon 54 bin seviyesinde gerçekleşti. Ülkede arındırılmış eylül ayı işsizlik ise yüzde 3,6 olarak ölçüldü.