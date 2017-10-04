Almanya'da Jamaika koalisyonu yapılamıyor

Seçimde, 4 yıldır iktidardaki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) ciddi oy kaybı yaşaması ve SPD'nin gelecek dönemde muhalefette yer alacağını açıklamasının ardından "büyük koalisyonun" kurulma ihtimali de şimdilik ortadan kalktı.

TEK ÇÖZÜM JAMAİKA KOALİSYONUYDU

Meclisteki partilerin kazandığı sandalye sayısına bakıldığında, CDU/CSU'nun içinde olmadığı bir hükümet kurulamayacağından, yeni koalisyonda tek seçenek CDU/CSU-Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşillerin yer alacağı üçlü koalisyon olarak görülüyor.

Bu seçenek, söz konusu partilerin renklerinin (siyah-sarı-yeşil) Jamaika bayrağını çağrıştırmasından dolayı "Jamaika koalisyonu" olarak adlandırılıyor.

PARTİLİLER ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR

Öte yandan partiler arasında resmi ön görüşmelere ise henüz başlanmadı. Ülkede birçok kesim koalisyonun kurulmasının kolay olmayacağı yorumunu yaparken partilerin seçim programları ve taleplerinde önemli görüş ayrılıkları da dikkati çekiyor.

Seçimlere ortak programla giren Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Bavyera'daki kardeşi konumunda olan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) arasında bile müzakere edilmesi gereken konular bulunuyor.

Bavyera'da genel seçimde önemli oy kaybı yaşayan ve gelecek yıl bu eyalette yapılacak eyalet meclisi seçimlerinde hüsrana uğramak istemeyen CSU lideri Horst Seehofer'in nasıl bir tutum sergileyeceği merak ediliyor.

MERKEL'İN ELİ ZAYIF

Seçimlerde yüzde 8,6 oy kaybeden Merkel-Seehofer ikilisi, bu görüşmelere elleri zayıf girecek. Yüzde 10,7 oy alarak yeniden mecliste yer almaya hak kazanan FDP ve yüzde 8,9 ile beklentilerin üstünde oy oranı yakalayan Yeşiller ise eli güçlenmiş olarak masaya oturabilecek. Zorlu ön görüşmelerde partilerin görüş ayrılığı yaşadığı sığınmacı ve göç politikasından Avrupa politikasına, vergilerin düşürülmesinden enerji konularına ve eğitim politikasına kadar birçok konu gündeme gelecek.