Almanya'da koalisyon görüşmeleri başarısız

Başbakan Angela Merkel'in, göç ve finans gibi ana konularda uyuşmazlık çıkan görüşmeleri hafta sonunda da devam ettirmesi bekleniyor.

Merkel'in muhafazakar bloğu, iş dünyasını destekleyen Hür Demokratlar (FDP) ve Yeşiller Partisi, sabaha karşı gazetecilere yaptıkları açıklamada, 15 saat süren görüşmelere ara verdiklerini ve bugün öğle saatlerinde yeniden bir araya geleceklerini söylediler.

"ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEMİZ GEREK"

Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Genel Sekreteri Peter Tauber, "Enerjimizi hiç eksiltmeden çalışmaya devam etmemiz gerektiğine hâlâ inanıyoruz... Ancak çok zor olduğu da ortada." dedi.

"BÖYLE DEVAM EDERSE HİÇBİR YERE VARAMAYIZ"

FDP başkan yardımcısı Wolfgang Kubicki, dört hafta süren görüşmelerden sonra bir yere varamamaktan hayal kırıklığı duyduğunu söyledi:

"Eğer her şey böyle devam ederse hiçbir yere varamayız. Oturup konuştuktan sonra yine başladığımız yerde olduğumuzu görmek çok can sıkıcı."

ARD televizyonuna konuşan Kubicki, "... partiler göç, iklim değişimiyle mücadele, finans ve iç güvenlik gibi önemli konularda hâlâ o kadar birbirine uzak ki, bu kadar kısa sürede nasıl bir araya gelebiliriz, bilmiyorum." dedi.

Yeşiller yetkilisi Michael Kellner de, "Henüz hiçbir konuda anlaşma sağlanmadı, hiçbir şeye karar verilmedi." şeklinde konuştu.

JAMAİKA KOALİSYONU GERİLİMİ ARTIRDI

Merkel, üçlü koalisyon için ön görüşmelerin dün tamamlanmasını istiyordu. Ancak Alman siyasetinde daha önce hiç denenmemiş bir koalisyon formülü için yapılan toplantının daha başında gerilimin derinleştiği bildiriliyor.

Partiler gece boyunca kendi gruplarının fikrini almak için sık sık toplantıya ara verdiler. Saat 04:30 olduğunda ise, görüşmelerin bu turuna son verildi.

Üç partinin renklerinin Jamaika bayrağının renkleriyle aynı olmasından dolayı "Jamaika Koalisyonu" adı verilen yeni hükümetin kurulamaması, Almanya'da seçimlerin yenilenmesi sonucunu doğurabilir.

YENİ BİR SEÇİM EUROYU DA OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Bu ise, tarafların hiçbirinin istemediği bir seçenek. Çünkü 24 Eylül seçimlerinde ilk kez ve güçlü olarak parlamentoya giren aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, tekrarlanacak bir seçimden daha da güçlenerek çıkabilir.

Yeni bir seçim, euroyu da olumsuz etkileyebilir.

Merkel önceki koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) de destek almıyor. Çünkü SPD, seçimlerde 1933 yılından bu yana aldığı en kötü sonucun ardından toparlanmak için hükümete katılmama kararı aldı.

CDU'nun kardeş partisi ve müttefiki olan Bavyera CSU partisi de, koalisyon görüşmelerinde özellikle göçmen sayısının sınırlandırılması konusunda taviz vermemesi için Merkel'e baskı yapıyor.