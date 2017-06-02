taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.206
USD
3,5368
EURO
3,9718
ALTIN
143,52
PETR
49,7100

Almanya da küçük yaşta evliliği yasaklıyor

Çocuk yaşta evlilikleri yasaklayan yasa tasarısı Almanya Federal Meclisi'nde kabul edildi.

02.06.2017 - 10:30
  1. Haberler
  2. Dünya

d

Yasaya göre eşlerden birinin 18 yaşından küçük olduğu evliliklere artık Almanya'da da izin verilmeyecek. Daha önce yapılmış evliliklerde ise eşlerden birinin yaşı 16'dan küçükse bu evlilikler de geçersiz sayılacak.

16 VE 17 YAŞTA YAPILAN EVLİLİKLER

18 yaşın altında yapılmış evliliklerin bozulması resmen boşanma ile eş anlama geliyor. Ancak 16 ve 17 yaş grubundakilere istisna uygulanabilecek.

Aile mahkemelerinin reşit olmayan eşlerin ve gençlik dairelerinin görüşünü aldıktan sonra vereceği karar geçerli olacak.

MÜLTECİ AKINI İLE GÜNDEME GELDİ

Almanya Adalet Bakanlığı, söz konusu yasa tasarısını mülteci akını ile birlikte Almanya'ya özellikle çok sayıda küçük yaşta evlendirilmiş kızın gelmesi üzerine hazırlanmıştı.

Bakanlığın verilerine göre Almanya'daki çocuk yaşta evlilerin sayısı bin 475'i buluyor. Bakanlık çocuk evlilerin çoğunluğunu kızların oluşturduğunu ve bunların 361'inin henüz 14 yaşını doldurmadığını açıkladı.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ YASAYI ELEŞTİRİYOR

Ancak yasa kapsamı dar tutulduğu gerekçesiyle insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyor. Save the Children adlı çocuklara yardım örgütü, yasadaki kuralların orantısız ve Çocuk Hakları Konvansiyonu'na aykırı olduğunu savundu.

Alman Katolik Kilisesi Piskoposlar Konseyi de küçük yaştaki evliliklerin tek tek ele alınıp karara bağlanmasının reşit olmayan çocuk ve gençlerin korunması açısından daha etkili olacağı görüşünde. Alman İnsan Hakları Enstitüsü de çocuk evliliklerine standart bir çözüme karşı olunduğunu duyurdu.

İlginizi Çekebilir
Kuzey ülkeleri Başbakanları'ndan Trump'a çağrı
ABD'nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmemesi için ortak bir mektup yayınlandı.
NASA ile çalışan şirketin kurucusu: Uzaylılar aramızda
Robert Bigelow, "Dünya dışı uygarlıkları bulmak için milyonlarca dolar harcadım. Oysa onlar burnumuzun dibinde" dedi.
ABD'den Kuzey Kore'ye ek yaptırım kararı
ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silah faaliyetlerine ürün ve hizmet tedarik ettiği gerekçesiyle 10 kuruluş ve 4 kişiyi yaptırım listesine ekledi
Ardahan'da bulunan Rus generalin fotoğrafı
Ardahan'da nisan ayında bir inşaat alanında tabutu bulunan Rus General Karl Karloviç Rjepetski'nin fotoğrafı ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TMMOB kanununda değişiklik yapılacak

TMMOB kanununda değişiklik yapılacak

154
Şehit Aydoğan Aydın'dan geriye kalan fotoğraf

Şehit Aydoğan Aydın'dan geriye kalan fotoğraf

69
Şehitlere hakaret mesajlarının ardından gözaltına alındı

Şehitlere hakaret mesajlarının ardından gözaltına alındı

342
FBI yetkilileri FETÖ'cülerin iftar yemeğine katıldı

FBI yetkilileri FETÖ'cülerin iftar yemeğine katıldı

135
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit generalin yazdığı şiiri okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit generalin yazdığı şiiri okudu

56
George Soros Avrupa Birliği'ni uyardı

George Soros Avrupa Birliği'ni uyardı

41
Kırmızı fularlı teröristin annesi konuştu

Kırmızı fularlı teröristin annesi konuştu

293
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM