Almanya da küçük yaşta evliliği yasaklıyor

Yasaya göre eşlerden birinin 18 yaşından küçük olduğu evliliklere artık Almanya'da da izin verilmeyecek. Daha önce yapılmış evliliklerde ise eşlerden birinin yaşı 16'dan küçükse bu evlilikler de geçersiz sayılacak.

16 VE 17 YAŞTA YAPILAN EVLİLİKLER

18 yaşın altında yapılmış evliliklerin bozulması resmen boşanma ile eş anlama geliyor. Ancak 16 ve 17 yaş grubundakilere istisna uygulanabilecek.

Aile mahkemelerinin reşit olmayan eşlerin ve gençlik dairelerinin görüşünü aldıktan sonra vereceği karar geçerli olacak.

MÜLTECİ AKINI İLE GÜNDEME GELDİ

Almanya Adalet Bakanlığı, söz konusu yasa tasarısını mülteci akını ile birlikte Almanya'ya özellikle çok sayıda küçük yaşta evlendirilmiş kızın gelmesi üzerine hazırlanmıştı.

Bakanlığın verilerine göre Almanya'daki çocuk yaşta evlilerin sayısı bin 475'i buluyor. Bakanlık çocuk evlilerin çoğunluğunu kızların oluşturduğunu ve bunların 361'inin henüz 14 yaşını doldurmadığını açıkladı.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ YASAYI ELEŞTİRİYOR

Ancak yasa kapsamı dar tutulduğu gerekçesiyle insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyor. Save the Children adlı çocuklara yardım örgütü, yasadaki kuralların orantısız ve Çocuk Hakları Konvansiyonu'na aykırı olduğunu savundu.

Alman Katolik Kilisesi Piskoposlar Konseyi de küçük yaştaki evliliklerin tek tek ele alınıp karara bağlanmasının reşit olmayan çocuk ve gençlerin korunması açısından daha etkili olacağı görüşünde. Alman İnsan Hakları Enstitüsü de çocuk evliliklerine standart bir çözüme karşı olunduğunu duyurdu.