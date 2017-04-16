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Almanya'da Münih Bavyera Opera binasında hayır bayrağı

Türkiye'deki anayasa referandumunu hedef alan 'hayır' yazılı bayrak Münih Bavyera Opera binasına asıldı...

16.04.2017 - 10:22
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Almanya, Türkiye'de gerçekleşecek anayasa referandumuna ilişkin 'hayır' kampanyasına son güne kadar devam etti. Alman yetkililer, Münih Bavyera Opera binasına Almanca 'nein' (hayır) bayrağı açarak 'hayır' kampanyasına bir destek daha verdi.

BAYRAĞA TEPKİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, söz konusu bayrağa tepki göstererek "Münih'te Bavyera Devlet Operası binasına asılan bayrak Türkiye'nin bağımsızlığına ve milletimizin egemenliğine karşı büyük saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

Almanya'da Münih Bavyera Opera binasında hayır bayrağı

HAYIR PROPAGANDASI

Alman siyasetçiler, yazarlar ve akademisyenler daha önce Türkiye'deki 'hayır' propagandasına açık destek vermişti. Alman yetkililer, Türk siyasetçi ve devlet adamlarının toplantılarını engellerken, 'hayır' propagandasını yürüten CHP'li ve HDP'li vekiller Almanya'da herhangi bir engelle karşılaşmamıştı...

Almanya'da Münih Bavyera Opera binasında hayır bayrağı

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