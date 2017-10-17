taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.586
USD
3,6576
EURO
4,3030
ALTIN
151,61
PETR
58,0500

Almanya’da Müslümanlar için tatil günü tartışması

Almanya'da Müslümanların yoğun yaşadığı bölgelerde takvime bir İslami tatil günü eklenebileceği söylendi.

17.10.2017 - 15:23
  1. Haberler
  2. Dünya

432

Almanya Katolikleri Merkez Komitesi (ZdK) Başkanı Thomas Sternberg, "Passauer Neuen Presse" gazetesine yaptığı açıklamada, daha önce İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’nin Müslümanlar için tatil günü uygulamasının başlatılması konusunda görüşmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasına destek verdi.

"TATİL GÜNÜ EKLENEBİLİR"

Dini günlerinin yer aldığı takvimin müzeye konulan veya çalışılmayan günlerin sıralandığı bir şey olmadığını ve Avrupa geleneklerinin zenginliğinin bir işareti olduğunu belirten Sternberg, "Çok dinli bir toplumda, ülkemizin Hristiyan geleneğine ihanet etmeden, dindar Müslümanların yüksek olduğu bölgelerde bir İslami tatil günü eklenebilir." ifadesini kullandı.

"HRİSTİYANLARIN DÜŞÜNCESİNİN BU OLMADIĞINA EMİNİM"

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer, ZdK’nın başında bulunan birinin İslami tatil gününden yana olmasından şaşkınlık duyduğunu belirterek, "Ben Katolik’im. Almanya’daki Hristiyanların büyük çoğunluğunun düşüncesinin bu olmadığından eminim." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Maiziere, Müslümanlar için tatil günü uygulaması başaltılması konusunda görüşmeye hazır olduğunu açıklamasının ardından Hristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) partilerinden tepki almıştı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz ise, bu konunun konuşulup tartışılması gerektiğini ifade etmişti.

İlginizi Çekebilir
Mültecilerden 'Yunanistan'da işkence gördü
Ölüm dolu yollardan geçerek Avrupa'ya gitmeye çalışan çoğu Suriyeli mülteciler Yunanistan'da işkence gördüklerini iddia etti.
Yunan gümrükçüler greve gidiyor
Grev nedeniyle İpsala Sınır Kapısı'nda, 19 Ekim'de TIR trafiğinde aksama yaşanabileceği belirtildi
Rusya Erbil'den çıkıyor
IKBY'de yaşanan kaos ortamı Rusya'dan da karşılık buldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Erbil Başkonsolosluğunun kapatılabileceğini açıkladı.
Londra'da dün hava turuncu renge büründü
Ofelya kasırgası, İngiltere'nin bazı şehirlerinde ve Londra'da ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli'den Davutoğlu'na: Hangi yüzle konuşuyorsun

Devlet Bahçeli'den Davutoğlu'na: Hangi yüzle konuşuyorsun

162
Kuzey Irak'ta 4 asker şehit oldu

Kuzey Irak'ta 4 asker şehit oldu

107
Nedim Şener ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi

Nedim Şener ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi

55
Emre Mor La Liga'da ilk golünü attı

Emre Mor La Liga'da ilk golünü attı

19
Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin Barzani tavrını eleştirdi

Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin Barzani tavrını eleştirdi

466
Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

75
Irak Ordusu'ndan il meclisinde bayrak değişimi

Irak Ordusu'ndan il meclisinde bayrak değişimi

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM