Almanya'da müzik festivalinde terör alarmı

Antalyaspor kaptanı Samuel Eto'o, iki sezonda 38 gole ulaşarak kırmızı-beyazlı kulüpte "en golcü oyuncu" unvanını kazandı.

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Çorum'da polisi alarma geçiren not

Bir apartmandan atıldığı tahmin edilen ve üzerinde "Beni burada zorla tutuyorlar" yazılı not kağıdı bulunması üzerine polis harekete geçti.