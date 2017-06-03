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Almanya'da müzik festivalinde terör alarmı

Almanya'da düzenlenen 3 günlük müzik festivali Rock am Ring'e 'terör tehdidi' gerekçesiyle polisin talimatı üzerine ara verildi.

03.06.2017 - 00:01
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Almanya'da müzik festivalinde terör alarmı

Almanya'da müzik festivalinde terör alarmı

​3 gün sürmesi beklenen festivale, polisin terör eylemi şüphesi nedeniyle ara verildi.

Festivalin son gününde ünlü metal grubu Rammstein sahne alacaktı. Polis kaynakları, terör saldırısı olabileceğine yönelik ciddi bir istihbarat alındığını belirtti.

FESTİVAL İPTAL EDİLDİ

Festival alanında, "Bugün gerçekleşecek etkinlikler terör tehdidi nedeniyle iptal edilmiştir. Festivalin yarın devam etmesini umuyoruz. Lütfen çıkış kapılarına gidiniz" şeklinde duyuru yapıldı.

Almanya'da müzik festivalinde terör alarmı

90 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

​Festival alanında bulunan 90 bini aşkın kişi, alandan tahliye edildi. 4 Haziran'a kadar sürmesi planlanan festivalin devam edip etmeyeceğine yarın karar verileceği öğrenildi.

Almanya'da müzik festivalinde terör alarmı

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