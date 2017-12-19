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Almanya'da Noel pazarı önlemleri

Almanya'da geçtiğimiz 19 Aralık'ta bir Noel çadırına tır dalmış, 12 kişi yaşamını yitirmişti. Bu yıl Berlin'de bulunan o Noel Pazarı'nda güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartıldı.

Haber Merkezi | 19.12.2017 - 13:26..
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Almanya'da Noel pazarı önlemleri

Almanya'da Noel yaklaştıkça panik seviyesi üst düzeye çıkıyor. Geçtiğimiz yıl, tam bugün Başkent Berlin'de gerçekleştirilen Almanya'daki Noel pazarı saldırısını anmak için toplanacak kalabalığa yönelik Alman polisleri güvenliği artırdı.

Geçtiğimiz günlerde beton bariyerleri yollara döşeyen Alman yönetimi, bu sefer de Berlin sokaklarını otomatik silahlı polislere emanet etti.

Almanya'da Noel pazarı önlemleri

OTOMATİK SİLAHLI POLİSLER

Başkent Berlin'de Üst düzey güvenlik önlemlerinin yer aldığı Almanya'da Noel yaklaştıkça güvenlik seviyesinde de artışa gidildi. Bugün için sokaklara inen Alman polisleri, çelik yelek, otomatik silahlar ve zırhlı araçlarla bölgede güvenlik seviyesini artırdı.

Bariyerlerle çevrilen bazı yollar trafiğe kapatılırken, otomatik silahlı polisler de bölgede devriye gezdi.

Almanya'da Noel pazarı önlemleri VİDEO

Almanya'da Noel pazarı önlemleri

KESKİN NİŞANCILAR ÇATILARDA

Almanların önlemleri bununla da sınırlı kalmadı. Olası terör saldırılarına karşı kırmızı alarm pozisyonuna geçen Alman polisleri, çatılara da keskin nişancı tüfekli özel polisler yerleştirdi.

Almanya'da Noel pazarı önlemleri

Bölgede yaşanan bu ultra önlemler yollardan geçen Alman vatandaşlarını da korkuya sevk etti. Bununla birlikte sivil kıyafetli veya kostümlü polislerin de Noel pazarında devriye gezdiği iddia edildi.

Almanya'da Noel pazarı önlemleri

ALMANLAR TERÖR ÖNLEMLERİNDEN HUZURSUZ

Almanya'da özellikle Noel yaklaştıkça alınan bu üst düzey önlemler ülkede yaşayanları da huzursuz ediyor. Özellikle  Berlin, Münih ve Leipzig'de beton bloklu önlemler Almanları bezdirmiş, blokların üzerine sitem olarak "Teşekkürler Merkel" yazmışlardı.

Almanya'da Noel pazarı önlemleri

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