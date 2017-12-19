Almanya'da Noel yaklaştıkça panik seviyesi üst düzeye çıkıyor. Geçtiğimiz yıl, tam bugün Başkent Berlin'de gerçekleştirilen Almanya'daki Noel pazarı saldırısını anmak için toplanacak kalabalığa yönelik Alman polisleri güvenliği artırdı.

Geçtiğimiz günlerde beton bariyerleri yollara döşeyen Alman yönetimi, bu sefer de Berlin sokaklarını otomatik silahlı polislere emanet etti.

OTOMATİK SİLAHLI POLİSLER

Başkent Berlin'de Üst düzey güvenlik önlemlerinin yer aldığı Almanya'da Noel yaklaştıkça güvenlik seviyesinde de artışa gidildi. Bugün için sokaklara inen Alman polisleri, çelik yelek, otomatik silahlar ve zırhlı araçlarla bölgede güvenlik seviyesini artırdı.

Bariyerlerle çevrilen bazı yollar trafiğe kapatılırken, otomatik silahlı polisler de bölgede devriye gezdi.

Almanya'da Noel pazarı önlemleri VİDEO

KESKİN NİŞANCILAR ÇATILARDA

Almanların önlemleri bununla da sınırlı kalmadı. Olası terör saldırılarına karşı kırmızı alarm pozisyonuna geçen Alman polisleri, çatılara da keskin nişancı tüfekli özel polisler yerleştirdi.

Bölgede yaşanan bu ultra önlemler yollardan geçen Alman vatandaşlarını da korkuya sevk etti. Bununla birlikte sivil kıyafetli veya kostümlü polislerin de Noel pazarında devriye gezdiği iddia edildi.

ALMANLAR TERÖR ÖNLEMLERİNDEN HUZURSUZ

Almanya'da özellikle Noel yaklaştıkça alınan bu üst düzey önlemler ülkede yaşayanları da huzursuz ediyor. Özellikle Berlin, Münih ve Leipzig'de beton bloklu önlemler Almanları bezdirmiş, blokların üzerine sitem olarak "Teşekkürler Merkel" yazmışlardı.