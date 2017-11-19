Almanya'da orman katliamı

Almanya'daki BM İklim Değişikliği Konferansı dünyanın dört bir yanından gelen temsilcilerin katılımıyla sürerken, 50 kilometre uzaklıktaki bir ormanda verilen mücadele gözlerden kaçıyor.

12 bin yaşında olduğu bilinen 7 bin hektar büyüklüğündeki Hambach Ormanı, Alman elektrik devi RWE’nin kömür ocağının genişletilmesi kapsamında yıllardır kesiliyor.

AĞAÇLARDA YAŞIYORLAR

Bu çevre katliamını durdurmak isteyen bir grup aktivist ise, ormanın içinde, ağaçların tepelerine kurdukları evlerde yaşayarak, ormanın kalan kısmını kurtarmaya çalışıyor.

İPLE TIRMANMAK GEREKİYOR

Ağaç evlere çıkmak için iple tırmanmak gerekiyor. Herhangi bir polis baskını esnasında polisin evlere ulaşmasını engellemek için sabit merdivenler yapılmıyor.

ÇEVREYİ EN ÇOK KİRLETEN 7 FİRMA ALMANYA'DA

RWE şirketinin alandaki çalışmaları sonunda 7 bin hektarlık Hambach Ormanı’ndan geriye yalnızca yüzde 10’luk bir bölüm kaldı. Yapılan araştırmalara göre Avrupa’da çevreyi en çok kirleten 10 işletmeden 7’si Almanya’da bulunuyor.