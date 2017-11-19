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Almanya'da orman katliamı

Alman enerji devi RWE'nin yeni linyit madenleri için bir ormanı tamamen yok etmesine hükümet sessiz kalıyor.

19.11.2017 - 16:46
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Almanya'da orman katliamı

Almanya'daki BM İklim Değişikliği Konferansı dünyanın dört bir yanından gelen temsilcilerin katılımıyla sürerken, 50 kilometre uzaklıktaki bir ormanda verilen mücadele gözlerden kaçıyor.

Almanya'da orman katliamı

12 bin yaşında olduğu bilinen 7 bin hektar büyüklüğündeki Hambach Ormanı, Alman elektrik devi RWE’nin kömür ocağının genişletilmesi kapsamında yıllardır kesiliyor.

AĞAÇLARDA YAŞIYORLAR

Bu çevre katliamını durdurmak isteyen bir grup aktivist ise, ormanın içinde, ağaçların tepelerine kurdukları evlerde yaşayarak, ormanın kalan kısmını kurtarmaya çalışıyor.

Almanya'da orman katliamı

İPLE TIRMANMAK GEREKİYOR

Ağaç evlere çıkmak için iple tırmanmak gerekiyor. Herhangi bir polis baskını esnasında polisin evlere ulaşmasını engellemek için sabit merdivenler yapılmıyor.

Almanya'da orman katliamı

ÇEVREYİ EN ÇOK KİRLETEN 7 FİRMA ALMANYA'DA

RWE şirketinin alandaki çalışmaları sonunda 7 bin hektarlık Hambach Ormanı’ndan geriye yalnızca yüzde 10’luk bir bölüm kaldı. Yapılan araştırmalara göre Avrupa’da çevreyi en çok kirleten 10 işletmeden 7’si Almanya’da bulunuyor.

Almanya'da orman katliamı

Almanya'da orman katliamı

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