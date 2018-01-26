Almanya'da PKK yandaşlarına sert müdahale

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi Afrin'den temizlerken, örgütün yandaşları Zeytin Dalı Harekatı'na karşı protesto düzenliyor.

TERÖR YANDAŞLARI YİNE SOKAKLARDA

Operasyonun 7. gününde Afrin'de stratejik noktaları ele geçiren ve 343 teröristi etkisiz hale getiren TSK ve ÖSO askerleri, kentin merkezine doğru hızlı bir şekilde ilerlerken, Türkiye'de gösterilerine izin verilmeyen terör yandaşları, operasyon için Almanya'da yürüyüş düzenledi.

KÖPEKLERLE MÜDAHALE

Berlin sokaklarında ellerindeki paçavralarla terör örgütü PKK için slogan atan gruba Alman polisi sert karşılık verdi. Göstericilere köpekle müdahale eden polisler, PKK yandaşlarına engel oldu.

Berlin'de gösteri düzenleyen terör yandaşlarına Türk vatandaşları da tepki gösterdi. Yürüyüş karşısında el ele veren Türk vatandaşları Zeytin Dalı Harekatı'na desek verdi.