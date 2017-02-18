Almanya'da referandum karşıtlarından 'hayır' protestosu

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya ve Avrupa'nın farklı kentlerinde yaşayan gurbetçilerle Oberhausen Arena'da bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım'ın miting yaptığı sıralarda toplanan "Avrupa Hayır Diyor Platformu”, Alman Sol Parti Gençlik Kolları, Yeşiller Partisi üyelerinin yanı sıra çeşitli Alman sivil toplum kuruluşları, Türkiye'de görevlerinden ihraç edilen bazı akademisyenler ve ünlü yazar Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin'in oluşturduğu grup 'hayır' protestosu yaptı.

ALMAN POLİSİ: EYLEME 500 KİŞİ KATILDI

Alman polisinin verdiği bilgilere göre, protesto gösterisine 500'e yakın kişi katıldı. Oberhausen ana tren garında toplanan protestocuların, mitingin düzenlendiği Oberhausen Arena'ya kadar yürüdü.

PKK FLAMALARI VE APO POSTERLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Eylemde bazılarının sırtlarında PKK flamaları ile ellerinde Apo posterleri bulunması dikkat çekti.

AHMET NESİN: DEMOKRAT OLDUĞUM İÇİN BÖYLE BİR ŞEYİ DESTEKLİYORUM

Ahmet Nesin DW Türkçe'ye açıklamasında, "Demokrat olduğum için böyle bir şeyi destekliyorum, ben hala referandumun yapılıp yapılmayacağından emin değilim. Son anda vazgeçebilirler. Çünkü Erdoğan ilk defa seçime mağlup olduğunu bilerek giriyor” dedi.

AKADEMİSYEN: TEPKİ GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ

Protestoya katılan akademisyenlerden Umut Sayın ise "Erdoğan'ın tek adam olmasını sağlayacak bu referanduma biz ülkenin dışlanmış aydınları olarak tepki göstermek zorundayız” diye konuştu.

"HAYIR DİYORUZ ÇÜNKÜ ERKEK EGEMEN ANLAYIŞA KARŞIYIZ"

Avrupa Hayır Diyor platformundan protesto gösterisini organize edenlerden Yüksel Koç ise "Hayır diyoruz bin tane gerekçemiz var, erkek egemen anlayışa karşıyız, Aleviler, Hristiyanlar, farklı inanç grupları için, kadınlar için hayır diyoruz” şeklinde konuştu.