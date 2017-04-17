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Almanya'da referandum kutlamaları

Berlin'de yaşayan Türk vatandaşları, halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan "Evet" çıkmasını kutladı.

17.04.2017 - 02:53
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Almanya'da referandum kutlamaları

Anayasa değişkiliği halk oylaması sonuçlarını kutlamak üzere yüzlerce Türk vatandaşı, kent merkezindeki Kurfürstendamm Caddesi'nde toplandı.

Burada büyük bir Türk bayrağı açan vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan", "Dik dur eğilme gurbetçiler seninle" ve "Ya Allah bismillah, Allah-u ekber" sloganları attı.

Almanya'da referandum kutlamaları VİDEO

Almanya'da referandum kutlamaları

Sevinç gösterisinde bulunan vatandaşlar kutlamanın sonunda dua etti. Bu arada güvenlik güçlerinin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlendi. Vatandaşlar, daha sonra araçlarına binerek korna çaldı ve Türk bayraklarını sallayarak şehir turu attı.

Almanya'da referandum kutlamaları

Almanya'da referandum kutlamaları

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