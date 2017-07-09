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Almanya’da robot taksi uygulaması gelecek yıl başlıyor

Alman Bosch firması, önümüzdeki yıldan itibaren robot taksi uygulaması başlatmaya hazırlanıyor.

09.07.2017 - 10:05
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“Automobilwoche” dergisine konuşan Bosch Chassis Systems Control yetkilisi Gerhard Steiger, “2018 yılından itibaren Alman sokaklarında ilk küçük robot taksi filolarını devreye sokacaklarını” açıkladı.

Almanya’da robot taksi uygulaması gelecek yıl başlıyor

2022'DE YAYGINLAŞACAK

Başlangıçta ek güvenlik tedbiri olarak normal sürücülerin eşlik edeceği robot taksi uygulamasının 2022 yılında tamamen yaygınlaşması öngörülüyor.

Nisan ayı başında Daimler (Mercedes Benz) firması ile sürücüsüz otomobil konusunda işbirliğine gittiklerini belirten Steiger, bu sayede otomatik sürücü sistemlerini geliştirme süresini en az iki yıl kısaltabildiklerini söyledi.

2020'DE ALMAN SOKAKLARINDA DOLAŞACAK DENMİŞTİ

Daimler'in Geliştirme Sorumlusu Ola Källenius da mayıs ayında 2020 ile 2025 yılları arasında robot taksilerin Alman sokaklarında dolaşmaya başlayacağını duyurmuştu.

Almanya’da robot taksi uygulaması gelecek yıl başlıyor

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