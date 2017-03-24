Almanya'da seçimler öncesi son anket

16 Nisan'da yapılacak referanduma etki etmek isteyen Almanya, eylül ayında parlamento seçimlerine gidiyor.
ALMANYA'DA SON DURUM
Türkiye karşıtlığı üzerine oluşturulan seçim kampanyaları ile oy toplamaya çalışan siyasilerin son durumu, anket rakamlarıyla gözler önüne serildi.
MERKEL 4 PUAN ÖNDEYDİ
Ocak ayında yapılan anketlerde rakibi Schulz'un 4 puan önünde olan Merkel, mart ayında yapılan ankette geriye düştü.
11 PUAN FARK ATTI
Son yapılan anketin sonuçlarına göre; Martin Schulz, Başbakan Angela Merkel'e 11 puan fark attı.
Yüzde 49 oranına ulaşan Schulz, Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yaptığı dönemde de Türkiye aleyhinde açıklamalar yapıyordu.