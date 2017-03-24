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Almanya'da seçimler öncesi son anket

Almanya'da Başbakan Merkel'e rakip olan Martin Schulz, yapılan son anketlerde 11 puan farkla öne geçti.

24.03.2017 - 10:32
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Almanya'da seçimler öncesi son anket

16 Nisan'da yapılacak referanduma etki etmek isteyen Almanya, eylül ayında parlamento seçimlerine gidiyor.

ALMANYA'DA SON DURUM

Türkiye karşıtlığı üzerine oluşturulan seçim kampanyaları ile oy toplamaya çalışan siyasilerin son durumu, anket rakamlarıyla gözler önüne serildi.

MERKEL 4 PUAN ÖNDEYDİ

Ocak ayında yapılan anketlerde rakibi Schulz'un 4 puan önünde olan Merkel, mart ayında yapılan ankette geriye düştü.

11 PUAN FARK ATTI

Son yapılan anketin sonuçlarına göre; Martin Schulz, Başbakan Angela Merkel'e 11 puan fark attı.

Yüzde 49 oranına ulaşan Schulz, Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yaptığı dönemde de Türkiye aleyhinde açıklamalar yapıyordu.

Almanya'da seçimler öncesi son anket

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