Almanya'da seçimler öncesi son anket

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Böyle safsata olmaz

1 Çocuklarım bana yeter Bir AVM'de görülen Demet Şener, "Ayrılık konusunda kararım kesin. Çocuklarımla mutluyum onlar bana yeter." dedi.

2 Alman gazetesinden yogalı 'hayır' paylaşımı Almanya'da günlük yayın yapan Die Tageszeitung (TAZ) gazetesi, Türkiye'de yapılacak referandum için çalışmalara başladı.

3 Demet Şener: Aldatan yıpransın Eşi İbrahim Kutluay'la boşanma arifesinde olan Demet Şener, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

4 Firari mahkumu kırık bacakları yakalattı Antalya'da cezaevinin yüksek duvarlarından atlayıp firar eden tutuklu mahkumu kırılan iki bacağından tespit edildi.

5 Tayyip Erdoğan: Sneijder Hollandalılar gibi düşünmüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sneijder'in diğer Hollandalılar gibi düşünmediğini ve Türkiye'de çok mutlu olduğunu söyledi.

6 Fransa'da caminin kapısına kilit vuruldu Fransa’da başkenti Paris’in kuzeybatısındaki banliyösü Clichy-la-Garenne’deki bir cami polis tarafından zorla boşaltıldı.