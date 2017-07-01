Almanya'da sosyal medya yasası onaylandı

Yasa koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oylarıyla Federal Meclis'ten geçti.

Muhalefetteki Sol Parti yasaya karşı çıkarken, Birlik 90/ Yeşiller Partisi çekimser oy kullandı.

24 SAATTE KALDIRMA ZORUNLULUĞU

DW'nin haberine göre; Alman Federal Meclisi'nde onaylanan yasa, Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde açıkça suç kapsamına giren paylaşımları şikayetin ardından 24 saat içinde kaldırma ya da engelleme zorunluluğu getiriyor.

Suç teşkil ettiği açıkça anlaşılmayan içeriklerin de yedi gün içerisinde kaldırılması öngörülüyor.

YAPMAYAN ŞİRKETLERE 50 MİLYON EURO CEZA

Sosyal paylaşım sitelerinin gelen şikayetleri hemen dikkate alıp, paylaşımın suç teşkil edip etmediğini incelemesi gerekiyor. Bunu gerektiği gibi ya da hiç yapmayan şirketlere 50 milyon euroya kadar para cezası verilebilecek.

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster de Federal Meclis'in kararını memnuniyetle karşıladı. Schuster, yasanın nefret söylemlerine karşı güçlü bir araç olacağını savundu.

"DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ CEZALANDIRILAMAZ"

Yeşiller Partili Renate Künast, internette düşünce özgürlüğünün korunmasının yalnızca para cezasıyla sağlanamayacağına dikkat çekti. Yasayı eleştirenler paylaşımın yasal olup olmadığı kararının sosyal medya platformlarına bırakıldığını ve ceza alma korkusu ile içeriği suç sınırında olan paylaşımları da silme eğilimi gösterebileceklerini vurguluyor.