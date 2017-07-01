taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.440
USD
3,5207
EURO
4,0227
ALTIN
140,54
PETR
48,9700

Almanya'da sosyal medya yasası onaylandı

Alman Meclisi, sosyal paylaşım sitelerine nefret içerikli paylaşımlarla mücadele konusunda daha sıkı sorumluluklar yükleyen yasayı onayladı.

01.07.2017 - 09:04
  1. Haberler
  2. Dünya
Almanya'da sosyal medya yasası onaylandı

Almanya'da sosyal medya yasası onaylandı

Yasa koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oylarıyla Federal Meclis'ten geçti.

Muhalefetteki Sol Parti yasaya karşı çıkarken, Birlik 90/ Yeşiller Partisi çekimser oy kullandı.

24 SAATTE KALDIRMA ZORUNLULUĞU

DW'nin haberine göre; Alman Federal Meclisi'nde onaylanan yasa, Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde açıkça suç kapsamına giren paylaşımları şikayetin ardından 24 saat içinde kaldırma ya da engelleme zorunluluğu getiriyor.

Suç teşkil ettiği açıkça anlaşılmayan içeriklerin de yedi gün içerisinde kaldırılması öngörülüyor.

YAPMAYAN ŞİRKETLERE 50 MİLYON EURO CEZA

Sosyal paylaşım sitelerinin gelen şikayetleri hemen dikkate alıp, paylaşımın suç teşkil edip etmediğini incelemesi gerekiyor. Bunu gerektiği gibi ya da hiç yapmayan şirketlere 50 milyon euroya kadar para cezası verilebilecek.

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster de Federal Meclis'in kararını memnuniyetle karşıladı. Schuster, yasanın nefret söylemlerine karşı güçlü bir araç olacağını savundu.

"DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ CEZALANDIRILAMAZ"

Yeşiller Partili Renate Künast, internette düşünce özgürlüğünün korunmasının yalnızca para cezasıyla sağlanamayacağına dikkat çekti. Yasayı eleştirenler paylaşımın yasal olup olmadığı kararının sosyal medya platformlarına bırakıldığını ve ceza alma korkusu ile içeriği suç sınırında olan paylaşımları da silme eğilimi gösterebileceklerini vurguluyor.

İlginizi Çekebilir
Le Pen'e soruşturma
Aşırı sağcı lider Le Pen'e açılan 5 milyon euroluk davaya itiraz edilecek.
Almanya İsrail'e 3 denizaltı daha sattı
Almanya Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, İsrail'e 3 denizaltının daha satılmasına ilişkin anlaşmayı onayladığı bildirildi.
BM: Yarım milyon Suriyeli evlerine döndü
BM, Suriye'deki iç savaş nedeniyle, ülke içinde yer değiştiren 440bin ve Suriye dışına kaçan 31 bin kişinin evlerine geri döndüğünü açıkladı
Trump: Kuzey Kore'ye karşı sabrımız kalmadı
Trump, "Kuzey Kore rejimine karşı stratejik sabır dönemi başarısız oldu. Dürüstçe söylemek gerekirse bu sabır sona erdi." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rehin alınan çavuştan darbecilere zoom

Rehin alınan çavuştan darbecilere zoom

20
AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

96
Yeni Meclis için yer aranıyor

Yeni Meclis için yer aranıyor

63
Almanya İsrail'e 3 denizaltı daha sattı

Almanya İsrail'e 3 denizaltı daha sattı

27
Kaddafi'nin hançerine paha biçilemedi

Kaddafi'nin hançerine paha biçilemedi

15
Çocukların oynadığı tabanca ateş aldı: 2 ölü, 1 yaralı

Çocukların oynadığı tabanca ateş aldı: 2 ölü, 1 yaralı

17
Trump: Kuzey Kore'ye karşı sabrımız kalmadı

Trump: Kuzey Kore'ye karşı sabrımız kalmadı

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM